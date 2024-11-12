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FT узнала, как Зеленский решил заинтересовать Трампа "планом победы" - 12.11.2024, ПРАЙМ
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FT узнала, как Зеленский решил заинтересовать Трампа "планом победы"
FT узнала, как Зеленский решил заинтересовать Трампа "планом победы" - 12.11.2024, ПРАЙМ
FT узнала, как Зеленский решил заинтересовать Трампа "планом победы"
Владимир Зеленский представил свой "план победы" Дональду Трампу в сентябре, где было упомянуто о доступе к ресурсам и замене американских войск в Европе на... | 12.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-12T09:22+0300
2024-11-12T09:22+0300
политика
украина
сша
дональд трамп
владимир зеленский
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Владимир Зеленский представил свой "план победы" Дональду Трампу в сентябре, где было упомянуто о доступе к ресурсам и замене американских войск в Европе на украинские, передает Financial Times."Две идеи были изложены в "плане победы" Зеленского, имея в виду именно Трампа... Позднее эти предложения были представлены Трампу, когда (Зеленский) встретился в ним в Нью-Йорке в сентябре", - сказано в материале газеты.Отмечается, что союзники Киева из США и Европы предоставили рекомендации по формулированию предложений, которые будут способствовать тесному сотрудничеству с украинской стороной.Предложения Зеленского были представлены на встрече с Трампом в Нью-Йорке. Первое предложение заключается в замене американских войск в Европе на украинские после окончания конфликта, а второе предложение подразумевает раздел природных ресурсов Украины с западными партнерами."Трампа "заинтересовали" оба пункта", - цитирует газета человека, которому известно о содержании встречи.
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украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский
Политика, УКРАИНА, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
09:22 12.11.2024
 
FT узнала, как Зеленский решил заинтересовать Трампа "планом победы"

FT: Зеленский показал Трампу "план победы", два пункта внесены именно для него

© Фото : The Presidential Office of UkraineВладимир Зеленский в парламенте Канады
Владимир Зеленский в парламенте Канады - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2024
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Владимир Зеленский представил свой "план победы" Дональду Трампу в сентябре, где было упомянуто о доступе к ресурсам и замене американских войск в Европе на украинские, передает Financial Times.
"Две идеи были изложены в "плане победы" Зеленского, имея в виду именно Трампа... Позднее эти предложения были представлены Трампу, когда (Зеленский) встретился в ним в Нью-Йорке в сентябре", - сказано в материале газеты.
Отмечается, что союзники Киева из США и Европы предоставили рекомендации по формулированию предложений, которые будут способствовать тесному сотрудничеству с украинской стороной.
Предложения Зеленского были представлены на встрече с Трампом в Нью-Йорке. Первое предложение заключается в замене американских войск в Европе на украинские после окончания конфликта, а второе предложение подразумевает раздел природных ресурсов Украины с западными партнерами.
"Трампа "заинтересовали" оба пункта", - цитирует газета человека, которому известно о содержании встречи.
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ПолитикаУКРАИНАСШАДональд ТрампВладимир Зеленский
 
 
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