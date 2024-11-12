https://1prime.ru/20241112/polsha-852754132.html

Польский генерал оценил потенциал России для развития военных возможностей

Польский генерал оценил потенциал России для развития военных возможностей - 12.11.2024, ПРАЙМ

Польский генерал оценил потенциал России для развития военных возможностей

Россия обладает большим потенциалом и ресурсами для развития военной мощи, включая демографический и сырьевой потенциал, а также функционирующую оборонную... | 12.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-12T10:48+0300

2024-11-12T10:48+0300

2024-11-12T10:48+0300

вооружения

польша

россия

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ВАРШАВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Россия обладает большим потенциалом и ресурсами для развития военной мощи, включая демографический и сырьевой потенциал, а также функционирующую оборонную промышленность. Таким мнением поделился начальник Генерального штаба Войска Польского генерал Веслав Кукула."Россия обладает демографическим и сырьевым потенциалом и, самое главное..., функционирующей оборонной промышленностью, чтобы не только вести войну, но и параллельно развивать свой оборонный потенциал", - отметил он в беседе ч изданием Rzeczpospolita.Кукула также подчеркнул, что Россия представляет реальную угрозу для Польши, но если возникнет конфликт, польская армия получит помощь от союзников, так как НАТО стала совершенно другой организацией, готовой к боевым действиям.

https://1prime.ru/20241111/alyans-852727900.html

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польша, россия