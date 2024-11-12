Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Польский генерал оценил потенциал России для развития военных возможностей - 12.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20241112/polsha-852754132.html
Польский генерал оценил потенциал России для развития военных возможностей
Польский генерал оценил потенциал России для развития военных возможностей - 12.11.2024, ПРАЙМ
Польский генерал оценил потенциал России для развития военных возможностей
Россия обладает большим потенциалом и ресурсами для развития военной мощи, включая демографический и сырьевой потенциал, а также функционирующую оборонную... | 12.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-12T10:48+0300
2024-11-12T10:48+0300
вооружения
польша
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/08/852045552_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b97ca9e55779b4b4914bd600ab921517.jpg
ВАРШАВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Россия обладает большим потенциалом и ресурсами для развития военной мощи, включая демографический и сырьевой потенциал, а также функционирующую оборонную промышленность. Таким мнением поделился начальник Генерального штаба Войска Польского генерал Веслав Кукула."Россия обладает демографическим и сырьевым потенциалом и, самое главное..., функционирующей оборонной промышленностью, чтобы не только вести войну, но и параллельно развивать свой оборонный потенциал", - отметил он в беседе ч изданием Rzeczpospolita.Кукула также подчеркнул, что Россия представляет реальную угрозу для Польши, но если возникнет конфликт, польская армия получит помощь от союзников, так как НАТО стала совершенно другой организацией, готовой к боевым действиям.
https://1prime.ru/20241111/alyans-852727900.html
польша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/08/852045552_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a7f0077c324c5b4f7d678c1b096d1c4d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
польша, россия
Вооружения, ПОЛЬША, РОССИЯ
10:48 12.11.2024
 
Польский генерал оценил потенциал России для развития военных возможностей

Генерал Кукула: Россия обладает функционирующей оборонной промышленностью

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Ураган" ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа РСЗО Ураган ЦВО на Авдеевском направлении - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАРШАВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Россия обладает большим потенциалом и ресурсами для развития военной мощи, включая демографический и сырьевой потенциал, а также функционирующую оборонную промышленность. Таким мнением поделился начальник Генерального штаба Войска Польского генерал Веслав Кукула.
"Россия обладает демографическим и сырьевым потенциалом и, самое главное..., функционирующей оборонной промышленностью, чтобы не только вести войну, но и параллельно развивать свой оборонный потенциал", - отметил он в беседе ч изданием Rzeczpospolita.
Кукула также подчеркнул, что Россия представляет реальную угрозу для Польши, но если возникнет конфликт, польская армия получит помощь от союзников, так как НАТО стала совершенно другой организацией, готовой к боевым действиям.
Футбол. ЧМ-2022. Матч Франция - Польша - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2024
СМИ: Польша намерена создать альянс для спасения Украины
Вчера, 11:34
 
ВооруженияПОЛЬШАРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала