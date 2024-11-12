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В Польше пообещали сделать границу с Россией самой защищенной в Европе - 12.11.2024, ПРАЙМ
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В Польше пообещали сделать границу с Россией самой защищенной в Европе
В Польше пообещали сделать границу с Россией самой защищенной в Европе - 12.11.2024, ПРАЙМ
В Польше пообещали сделать границу с Россией самой защищенной в Европе
Польша намерена сделать границу с Россией самой защищенной в Европе, заявил заместитель министра национальной обороны Чезари Томчик. | 12.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-12T15:55+0300
2024-11-12T15:55+0300
вооружения
россия
польша
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Польша намерена сделать границу с Россией самой защищенной в Европе, заявил заместитель министра национальной обороны Чезари Томчик."Граница Польши с Белоруссией, граница Польши с Россией будет не только лучше всего защищенной границей в Европе, но также будет самой инновационной границей в Европе", - отметил глава оборонного ведомства.Будущий "Восточный щит" будет объединен с Балтийской линией обороны, строящейся в странах Балтии. Постановлением о создании "Национальной программы сдерживания и обороны - Восточный щит" предусматривается выделение 10 миллиардов злотых на период с 2024 по 2028 годы.Ранее сообщалось, что Польше необходима всеобъемлющая оборонная инфраструктура на восточном фланге НАТО, чтобы противостоять предполагаемым угрозам со стороны Беларуси и России.
https://1prime.ru/20241107/polsha-852665431.html
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россия, польша
Вооружения, РОССИЯ, ПОЛЬША
15:55 12.11.2024
 
В Польше пообещали сделать границу с Россией самой защищенной в Европе

Замглавы МО Польши пообещал сделать границу с РФ "самой защищенной в Европе"

CC BY-SA 2.0 / James Petts / Night flagФлаг Польши, Варшава
Флаг Польши, Варшава - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2024
CC BY-SA 2.0 / James Petts / Night flag
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Польша намерена сделать границу с Россией самой защищенной в Европе, заявил заместитель министра национальной обороны Чезари Томчик.
"Граница Польши с Белоруссией, граница Польши с Россией будет не только лучше всего защищенной границей в Европе, но также будет самой инновационной границей в Европе", - отметил глава оборонного ведомства.
Будущий "Восточный щит" будет объединен с Балтийской линией обороны, строящейся в странах Балтии. Постановлением о создании "Национальной программы сдерживания и обороны - Восточный щит" предусматривается выделение 10 миллиардов злотых на период с 2024 по 2028 годы.
Ранее сообщалось, что Польше необходима всеобъемлющая оборонная инфраструктура на восточном фланге НАТО, чтобы противостоять предполагаемым угрозам со стороны Беларуси и России.
Польский флаг, Варшава - ПРАЙМ, 1920, 07.11.2024
Польша установит на границе с Россией и Белоруссией бетонные ежи
7 ноября, 14:18
 
ВооруженияРОССИЯПОЛЬША
 
 
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