https://1prime.ru/20241112/polsha-852767756.html

В Польше пообещали сделать границу с Россией самой защищенной в Европе

В Польше пообещали сделать границу с Россией самой защищенной в Европе - 12.11.2024, ПРАЙМ

В Польше пообещали сделать границу с Россией самой защищенной в Европе

Польша намерена сделать границу с Россией самой защищенной в Европе, заявил заместитель министра национальной обороны Чезари Томчик. | 12.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-12T15:55+0300

2024-11-12T15:55+0300

2024-11-12T15:55+0300

вооружения

россия

польша

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Польша намерена сделать границу с Россией самой защищенной в Европе, заявил заместитель министра национальной обороны Чезари Томчик."Граница Польши с Белоруссией, граница Польши с Россией будет не только лучше всего защищенной границей в Европе, но также будет самой инновационной границей в Европе", - отметил глава оборонного ведомства.Будущий "Восточный щит" будет объединен с Балтийской линией обороны, строящейся в странах Балтии. Постановлением о создании "Национальной программы сдерживания и обороны - Восточный щит" предусматривается выделение 10 миллиардов злотых на период с 2024 по 2028 годы.Ранее сообщалось, что Польше необходима всеобъемлющая оборонная инфраструктура на восточном фланге НАТО, чтобы противостоять предполагаемым угрозам со стороны Беларуси и России.

https://1prime.ru/20241107/polsha-852665431.html

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