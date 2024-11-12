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"Должны больше". Генсек НАТО призвал США и Евросоюз нарастить помощь Киеву
"Должны больше". Генсек НАТО призвал США и Евросоюз нарастить помощь Киеву - 12.11.2024, ПРАЙМ
"Должны больше". Генсек НАТО призвал США и Евросоюз нарастить помощь Киеву
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте призвал Вашингтон и Брюссель нарастить помощь Киеву для "изменения траектории конфликта". | 12.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-12T15:48+0300
2024-11-12T15:48+0300
2024-11-12T15:48+0300
политика
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте призвал Вашингтон и Брюссель нарастить помощь Киеву для "изменения траектории конфликта"."Мы сообща должны подтвердить приверженность долгосрочной поддержке, и должны делать больше, чем просто поддерживать боеспособность Украины…", - подчеркнул он в ходе совместной пресс-конференции с французским президентом Эммануэлем Макроном в Париже.Рютте отметил, что дальнейшая поддержка Киева "отвечает интересам как Европы, так США и индотихоокеанского региона, в частности, Южной Кореи и Японии".Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
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нато, марк рютте, ес, сша
Политика, НАТО, Марк Рютте, ЕС, США
"Должны больше". Генсек НАТО призвал США и Евросоюз нарастить помощь Киеву
Рютте: ЕС и США должны увеличивать помощь Киеву, чтобы "изменить траекторию конфликта"
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте призвал Вашингтон и Брюссель нарастить помощь Киеву для "изменения траектории конфликта".
"Мы сообща должны подтвердить приверженность долгосрочной поддержке, и должны делать больше, чем просто поддерживать боеспособность Украины…", - подчеркнул он в ходе совместной пресс-конференции с французским президентом Эммануэлем Макроном в Париже.
Рютте отметил, что дальнейшая поддержка Киева "отвечает интересам как Европы, так США и индотихоокеанского региона, в частности, Южной Кореи и Японии".
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
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