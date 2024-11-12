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В США назвали размер согласованной помощи Украине

В США назвали размер согласованной помощи Украине - 12.11.2024, ПРАЙМ

В США назвали размер согласованной помощи Украине

У Вашингтона есть 9,3 миллиарда долларов согласованной помощи Украине. Об этом сообщил в роде брифинга официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. | 12.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-12T23:22+0300

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2024-11-12T23:22+0300

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ВАШИНГТОН, 12 ноя - ПРАЙМ. У Вашингтона есть 9,3 миллиарда долларов согласованной помощи Украине. Об этом сообщил в роде брифинга официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. По его словам, у США всего 7,1 миллиарда долларов в рамках инициативы PDA, что включает 4,3 миллиарда долларов на 2024 финансовый год и 2,8 миллиарда долларов возвращенных средств. Также есть 2,21 миллиарда долларов остающихся средств USAI, добавил онИнициатива PDA предусматривает отправку Украине военного имущества со складов Пентагона, USAI - закупку нового оборудования. Райдер отметил, что США постараются ускорить передачу помощи Украине. "Мы понимаем срочность ситуации не из-за политики, а из-за ситуации на поле боя", — сказал он. Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

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сша, пентагон, украина, поддержка украины