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Грузооборот морских портов в РФ за десять месяцев снизился на 3,2 процента

Грузооборот морских портов в РФ за десять месяцев снизился на 3,2 процента - 12.11.2024, ПРАЙМ

Грузооборот морских портов в РФ за десять месяцев снизился на 3,2 процента

Грузооборот морских портов России в январе-октябре снизился на 3,2% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составил 743 миллиона тонн, говорится в... | 12.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-12T17:44+0300

2024-11-12T17:44+0300

2024-11-12T17:45+0300

экономика

россия

морские порты

морские грузоперевозки

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Грузооборот морских портов России в январе-октябре снизился на 3,2% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составил 743 миллиона тонн, говорится в сообщении Ассоциации морских торговых портов (АСОП). "По информации, имеющейся в распоряжении Ассоциации морских торговых портов, грузооборот морских портов России за январь-октябрь 2024 года уменьшился на 3,2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 743 млн тонн", — говорится в сообщении. Объем перевалки сухогрузов составил 370,8 миллиона тонн, снизившись на 3,5% к январю-октябрю 2023 года. В том числе перевалка угля составила 159,1 миллиона тонн (-11,5% в годовом выражении), зерна – 64,2 миллиона тонн (+4,1%), грузов в контейнерах – 45,5 миллиона тонн (+9,9%), минеральных удобрений – 35,9 миллиона тонн (+19,1%), черных металлов – 15,6 миллиона тонн (-14,5%), руды – 9,6 миллиона тонн (+16,4%), грузов на паромах — 6,8 миллиона тонн (-0,2%). Объем перевалки наливных грузов снизился на 2,9% в годовом выражении и составил 372,2 миллиона тонн, в том числе сырой нефти – 225 миллионов тонн (-1,4%), нефтепродуктов – 109,3 миллиона тонн (-8,2%), сжиженного газа – 29,6 миллиона тонн (+5,7%), пищевых грузов – 5,2 миллиона тонн (+9,4%). "Экспортных грузов перегружено 586,6 млн тонн (-2,8%), импортных грузов – 35,2 млн тонн (+9,0%), транзитных – 54,8 млн тонн (-0,0%), каботажных – 66,5 млн тонн (-13,1%)", — добавили в АСОП. Грузооборот морских портов Арктического бассейна снизился на 5,5% в годовом выражении и составил 77,4 миллиона тонн. Перевалка грузов в морских портах Балтийского бассейна составила 228,8 миллиона тонн (+0,9% к уровню января-октября 2023 года). Грузооборот морских портов Азово-Черноморского бассейна составил 233 миллиона тонн (-7,3%). Перевалка грузов в портах Каспийского бассейна за отчетный период выросла на 5,4% и составила 6,9 миллиона тонн, в портах Дальневосточного бассейна – снизилась на 1,9%, до 197,1 миллиона тонн.

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россия, морские порты, морские грузоперевозки