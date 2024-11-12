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СМИ: Киев нашел способ задобрить Трампа
СМИ: Киев нашел способ задобрить Трампа - 12.11.2024, ПРАЙМ
СМИ: Киев нашел способ задобрить Трампа
В Киеве рассматривают перспективу замены посла страны в США Оксаны Маркаровой, чтобы угодить штабу нового американского президента Дональда Трампа, сообщает... | 12.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-12T09:34+0300
2024-11-12T09:34+0300
2024-11-12T09:35+0300
политика
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. В Киеве рассматривают перспективу замены посла страны в США Оксаны Маркаровой, чтобы угодить штабу нового американского президента Дональда Трампа, сообщает издание Financial Times со ссылкой на источники. Авторы статьи подчеркнули, что должность мог занять экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, однако он отказался. Ранее спикер палаты представителей американского конгресса Майк Джонсон потребовал от главы киевского режима Владимира Зеленского снять с поста Маркарову за организацию его визита на оружейный завод в Пенсильвании в сентябре 2024 года в ходе визита в Штаты. Джонсон подчеркнул, что поездка являлась вмешательством во внутренние дела государства, а именно - в ход президентских выборов.
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дональд трамп, украина, посол
Политика, Дональд Трамп, УКРАИНА, посол
СМИ: Киев нашел способ задобрить Трампа
FT: Киев рассматривает возможность замены своего посла в США, чтобы угодить Трампу