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СМИ: Киев нашел способ задобрить Трампа

СМИ: Киев нашел способ задобрить Трампа - 12.11.2024, ПРАЙМ

СМИ: Киев нашел способ задобрить Трампа

В Киеве рассматривают перспективу замены посла страны в США Оксаны Маркаровой, чтобы угодить штабу нового американского президента Дональда Трампа, сообщает... | 12.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-12T09:34+0300

2024-11-12T09:34+0300

2024-11-12T09:35+0300

политика

дональд трамп

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. В Киеве рассматривают перспективу замены посла страны в США Оксаны Маркаровой, чтобы угодить штабу нового американского президента Дональда Трампа, сообщает издание Financial Times со ссылкой на источники. Авторы статьи подчеркнули, что должность мог занять экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, однако он отказался. Ранее спикер палаты представителей американского конгресса Майк Джонсон потребовал от главы киевского режима Владимира Зеленского снять с поста Маркарову за организацию его визита на оружейный завод в Пенсильвании в сентябре 2024 года в ходе визита в Штаты. Джонсон подчеркнул, что поездка являлась вмешательством во внутренние дела государства, а именно - в ход президентских выборов.

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дональд трамп, украина, посол