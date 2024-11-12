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СМИ: Киев нашел способ задобрить Трампа - 12.11.2024, ПРАЙМ
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СМИ: Киев нашел способ задобрить Трампа
СМИ: Киев нашел способ задобрить Трампа - 12.11.2024, ПРАЙМ
СМИ: Киев нашел способ задобрить Трампа
В Киеве рассматривают перспективу замены посла страны в США Оксаны Маркаровой, чтобы угодить штабу нового американского президента Дональда Трампа, сообщает... | 12.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-12T09:34+0300
2024-11-12T09:35+0300
политика
дональд трамп
украина
посол
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. В Киеве рассматривают перспективу замены посла страны в США Оксаны Маркаровой, чтобы угодить штабу нового американского президента Дональда Трампа, сообщает издание Financial Times со ссылкой на источники. Авторы статьи подчеркнули, что должность мог занять экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, однако он отказался. Ранее спикер палаты представителей американского конгресса Майк Джонсон потребовал от главы киевского режима Владимира Зеленского снять с поста Маркарову за организацию его визита на оружейный завод в Пенсильвании в сентябре 2024 года в ходе визита в Штаты. Джонсон подчеркнул, что поездка являлась вмешательством во внутренние дела государства, а именно - в ход президентских выборов.
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дональд трамп, украина, посол
Политика, Дональд Трамп, УКРАИНА, посол
09:34 12.11.2024 (обновлено: 09:35 12.11.2024)
 
СМИ: Киев нашел способ задобрить Трампа

FT: Киев рассматривает возможность замены своего посла в США, чтобы угодить Трампу

CC BY-SA 2.0 / Liam Enea / Donald TrumpДональд Трамп во время предвыборной кампании
Дональд Трамп во время предвыборной кампании - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2024
CC BY-SA 2.0 / Liam Enea / Donald Trump
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. В Киеве рассматривают перспективу замены посла страны в США Оксаны Маркаровой, чтобы угодить штабу нового американского президента Дональда Трампа, сообщает издание Financial Times со ссылкой на источники.
Авторы статьи подчеркнули, что должность мог занять экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, однако он отказался.
Ранее спикер палаты представителей американского конгресса Майк Джонсон потребовал от главы киевского режима Владимира Зеленского снять с поста Маркарову за организацию его визита на оружейный завод в Пенсильвании в сентябре 2024 года в ходе визита в Штаты. Джонсон подчеркнул, что поездка являлась вмешательством во внутренние дела государства, а именно - в ход президентских выборов.
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ПолитикаДональд ТрампУКРАИНАпосол
 
 
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