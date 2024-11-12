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Индия будет поощрять совместные предприятия с Россией, заявили в МИД - 12.11.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Индия будет поощрять совместные предприятия с Россией, заявили в МИД
Индия будет поощрять совместные предприятия с Россией, заявили в МИД - 12.11.2024, ПРАЙМ
Индия будет поощрять совместные предприятия с Россией, заявили в МИД
Индия намерена поощрять совместные предприятия и другие формы сотрудничества с Россией, заявил глава министерства иностранных дел страны Субраманьям Джайшанкар... | 12.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-12T10:52+0300
2024-11-12T10:52+0300
экономика
индия
россия
предприятия
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НЬЮ-ДЕЛИ, 12 ноя – ПРАЙМ. Индия намерена поощрять совместные предприятия и другие формы сотрудничества с Россией, заявил глава министерства иностранных дел страны Субраманьям Джайшанкар в начале заседания Российско-индийской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. "Индия, у которой впереди много десятилетий (экономического - ред.) роста по крайней мере на 8%, очевидно, ценит надежного партнера, когда речь идет о ресурсах, технологиях и передовом опыте. Мы отмечаем растущий интерес России к нашей программе "Сделано в Индии" и будем поощрять совместные предприятия и другие формы сотрудничества", - сказал он. Двадцать пятое заседание межправительственной комиссии России и Индии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству проходит в Дели во вторник. Сопредседатель комиссии с российской стороны - первый заместитель премьер-министра РФ Денис Мантуров, со стороны Индии - Джайшанкар. Межправкомиссия - механизм для регулярного мониторинга двустороннего прогресса в секторах торговли и экономического сотрудничества между двумя странами, который был создан соглашением о межправительственной комиссии по торговле, экономическому, научному и технологическому сотрудничеству, подписанным в мае 1992 года. Первое заседание межправкомиссии состоялась в середине сентября 1994 года.
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индия, россия, предприятия
Экономика, ИНДИЯ, РОССИЯ, предприятия
10:52 12.11.2024
 
Индия будет поощрять совместные предприятия с Россией, заявили в МИД

Джайшанкар: Индия будет поощрять совместные предприятия с Россией

© Фото : Unsplash/Rakesh MondalФлаг Индии
Флаг Индии - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2024
© Фото : Unsplash/Rakesh Mondal
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НЬЮ-ДЕЛИ, 12 ноя – ПРАЙМ. Индия намерена поощрять совместные предприятия и другие формы сотрудничества с Россией, заявил глава министерства иностранных дел страны Субраманьям Джайшанкар в начале заседания Российско-индийской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.
"Индия, у которой впереди много десятилетий (экономического - ред.) роста по крайней мере на 8%, очевидно, ценит надежного партнера, когда речь идет о ресурсах, технологиях и передовом опыте. Мы отмечаем растущий интерес России к нашей программе "Сделано в Индии" и будем поощрять совместные предприятия и другие формы сотрудничества", - сказал он.
Двадцать пятое заседание межправительственной комиссии России и Индии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству проходит в Дели во вторник. Сопредседатель комиссии с российской стороны - первый заместитель премьер-министра РФ Денис Мантуров, со стороны Индии - Джайшанкар.
Межправкомиссия - механизм для регулярного мониторинга двустороннего прогресса в секторах торговли и экономического сотрудничества между двумя странами, который был создан соглашением о межправительственной комиссии по торговле, экономическому, научному и технологическому сотрудничеству, подписанным в мае 1992 года. Первое заседание межправкомиссии состоялась в середине сентября 1994 года.
Флаг Индии - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2024
МИД Индии оценил интерес России к рассмотрению экономических возможностей
10:17
 
ЭкономикаИНДИЯРОССИЯпредприятия
 
 
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