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Индия будет поощрять совместные предприятия с Россией, заявили в МИД

Индия будет поощрять совместные предприятия с Россией, заявили в МИД - 12.11.2024, ПРАЙМ

Индия будет поощрять совместные предприятия с Россией, заявили в МИД

Индия намерена поощрять совместные предприятия и другие формы сотрудничества с Россией, заявил глава министерства иностранных дел страны Субраманьям Джайшанкар... | 12.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-12T10:52+0300

2024-11-12T10:52+0300

2024-11-12T10:52+0300

экономика

индия

россия

предприятия

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НЬЮ-ДЕЛИ, 12 ноя – ПРАЙМ. Индия намерена поощрять совместные предприятия и другие формы сотрудничества с Россией, заявил глава министерства иностранных дел страны Субраманьям Джайшанкар в начале заседания Российско-индийской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. "Индия, у которой впереди много десятилетий (экономического - ред.) роста по крайней мере на 8%, очевидно, ценит надежного партнера, когда речь идет о ресурсах, технологиях и передовом опыте. Мы отмечаем растущий интерес России к нашей программе "Сделано в Индии" и будем поощрять совместные предприятия и другие формы сотрудничества", - сказал он. Двадцать пятое заседание межправительственной комиссии России и Индии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству проходит в Дели во вторник. Сопредседатель комиссии с российской стороны - первый заместитель премьер-министра РФ Денис Мантуров, со стороны Индии - Джайшанкар. Межправкомиссия - механизм для регулярного мониторинга двустороннего прогресса в секторах торговли и экономического сотрудничества между двумя странами, который был создан соглашением о межправительственной комиссии по торговле, экономическому, научному и технологическому сотрудничеству, подписанным в мае 1992 года. Первое заседание межправкомиссии состоялась в середине сентября 1994 года.

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индия, россия, предприятия