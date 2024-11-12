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Россия возобновила экспорт пшеницы в 12 стран в 2024 году

Россия возобновила экспорт пшеницы в 12 стран в 2024 году - 12.11.2024, ПРАЙМ

Россия возобновила экспорт пшеницы в 12 стран в 2024 году

Россия с начала года возобновила экспорт пшеницы в 12 стран, куда не осуществлялись поставки за три первых квартала годом ранее, сообщает федеральный центр... | 12.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-12T10:35+0300

2024-11-12T10:35+0300

2024-11-12T10:35+0300

пшеница

россия

экспорт

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Россия с начала года возобновила экспорт пшеницы в 12 стран, куда не осуществлялись поставки за три первых квартала годом ранее, сообщает федеральный центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ. "Россия возобновила экспорт пшеницы в 12 стран в 2024 году", - говорится в сообщении. "Экспорт пшеницы был восстановлен в 12 стран, куда поставки в период январь-сентябрь 2023 года не осуществлялись", - поясняется там же. Помимо этого "Агроэкспорт" также отмечает, что согласно оценкам экспертов за январь-сентябрь текущего года поставки пшеницы осуществлялись по нескольким новым направлениям в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. При этом больше всего изменился объем поставок в натуральном выражении за год на Шри-Ланку, до 364 тысяч тонн пшеницы в отчётном периоде, на втором месте - Эфиопия, около 335 тысяч тонн, и на третьем - Джибути, поставки пшеницы туда составили около 263 тысяч тонн, следует из сообщения центра.

https://1prime.ru/20241112/indiya-852753406.html

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пшеница, россия, экспорт