https://1prime.ru/20241112/pshenitsa-852753705.html
Россия возобновила экспорт пшеницы в 12 стран в 2024 году
Россия возобновила экспорт пшеницы в 12 стран в 2024 году - 12.11.2024, ПРАЙМ
Россия возобновила экспорт пшеницы в 12 стран в 2024 году
Россия с начала года возобновила экспорт пшеницы в 12 стран, куда не осуществлялись поставки за три первых квартала годом ранее, сообщает федеральный центр... | 12.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-12T10:35+0300
2024-11-12T10:35+0300
2024-11-12T10:35+0300
пшеница
россия
экспорт
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Россия с начала года возобновила экспорт пшеницы в 12 стран, куда не осуществлялись поставки за три первых квартала годом ранее, сообщает федеральный центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ. "Россия возобновила экспорт пшеницы в 12 стран в 2024 году", - говорится в сообщении. "Экспорт пшеницы был восстановлен в 12 стран, куда поставки в период январь-сентябрь 2023 года не осуществлялись", - поясняется там же. Помимо этого "Агроэкспорт" также отмечает, что согласно оценкам экспертов за январь-сентябрь текущего года поставки пшеницы осуществлялись по нескольким новым направлениям в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. При этом больше всего изменился объем поставок в натуральном выражении за год на Шри-Ланку, до 364 тысяч тонн пшеницы в отчётном периоде, на втором месте - Эфиопия, около 335 тысяч тонн, и на третьем - Джибути, поставки пшеницы туда составили около 263 тысяч тонн, следует из сообщения центра.
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пшеница, россия, экспорт
Россия возобновила экспорт пшеницы в 12 стран в 2024 году
"Агроэкспорт": Россия в 2024 году возобновила экспорт пшеницы в 12 стран
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Россия с начала года возобновила экспорт пшеницы в 12 стран, куда не осуществлялись поставки за три первых квартала годом ранее, сообщает федеральный центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ.
"Россия возобновила экспорт пшеницы в 12 стран в 2024 году", - говорится в сообщении.
"Экспорт пшеницы был восстановлен в 12 стран, куда поставки в период январь-сентябрь 2023 года не осуществлялись", - поясняется там же.
Помимо этого "Агроэкспорт" также отмечает, что согласно оценкам экспертов за январь-сентябрь текущего года поставки пшеницы осуществлялись по нескольким новым направлениям в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
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При этом больше всего изменился объем поставок в натуральном выражении за год на Шри-Ланку, до 364 тысяч тонн пшеницы в отчётном периоде, на втором месте - Эфиопия, около 335 тысяч тонн, и на третьем - Джибути, поставки пшеницы туда составили около 263 тысяч тонн, следует из сообщения центра.