Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия возобновила экспорт пшеницы в 12 стран в 2024 году - 12.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241112/pshenitsa-852753705.html
Россия возобновила экспорт пшеницы в 12 стран в 2024 году
Россия возобновила экспорт пшеницы в 12 стран в 2024 году - 12.11.2024, ПРАЙМ
Россия возобновила экспорт пшеницы в 12 стран в 2024 году
Россия с начала года возобновила экспорт пшеницы в 12 стран, куда не осуществлялись поставки за три первых квартала годом ранее, сообщает федеральный центр... | 12.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-12T10:35+0300
2024-11-12T10:35+0300
пшеница
россия
экспорт
https://cdnn.1prime.ru/img/84147/13/841471311_0:191:2720:1721_1920x0_80_0_0_745989044bd7d8aed68e2d4d35c0dcae.jpg
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Россия с начала года возобновила экспорт пшеницы в 12 стран, куда не осуществлялись поставки за три первых квартала годом ранее, сообщает федеральный центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ. "Россия возобновила экспорт пшеницы в 12 стран в 2024 году", - говорится в сообщении. "Экспорт пшеницы был восстановлен в 12 стран, куда поставки в период январь-сентябрь 2023 года не осуществлялись", - поясняется там же. Помимо этого "Агроэкспорт" также отмечает, что согласно оценкам экспертов за январь-сентябрь текущего года поставки пшеницы осуществлялись по нескольким новым направлениям в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. При этом больше всего изменился объем поставок в натуральном выражении за год на Шри-Ланку, до 364 тысяч тонн пшеницы в отчётном периоде, на втором месте - Эфиопия, около 335 тысяч тонн, и на третьем - Джибути, поставки пшеницы туда составили около 263 тысяч тонн, следует из сообщения центра.
https://1prime.ru/20241112/indiya-852753406.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84147/13/841471311_86:0:2635:1912_1920x0_80_0_0_7b0cb3adf43d56071d179109f8a631ec.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
пшеница, россия, экспорт
Пшеница, РОССИЯ, экспорт
10:35 12.11.2024
 
Россия возобновила экспорт пшеницы в 12 стран в 2024 году

"Агроэкспорт": Россия в 2024 году возобновила экспорт пшеницы в 12 стран

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкКолосья пшеницы
Колосья пшеницы - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Россия с начала года возобновила экспорт пшеницы в 12 стран, куда не осуществлялись поставки за три первых квартала годом ранее, сообщает федеральный центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ.
"Россия возобновила экспорт пшеницы в 12 стран в 2024 году", - говорится в сообщении.
"Экспорт пшеницы был восстановлен в 12 стран, куда поставки в период январь-сентябрь 2023 года не осуществлялись", - поясняется там же.
Помимо этого "Агроэкспорт" также отмечает, что согласно оценкам экспертов за январь-сентябрь текущего года поставки пшеницы осуществлялись по нескольким новым направлениям в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Флаг Индии - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2024
МИД Индии оценил интерес России к рассмотрению экономических возможностей
10:17
При этом больше всего изменился объем поставок в натуральном выражении за год на Шри-Ланку, до 364 тысяч тонн пшеницы в отчётном периоде, на втором месте - Эфиопия, около 335 тысяч тонн, и на третьем - Джибути, поставки пшеницы туда составили около 263 тысяч тонн, следует из сообщения центра.
 
ПшеницаРОССИЯэкспорт
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала