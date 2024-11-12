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"План Б": раскрыто, что Киев будет делать без денег Запада
"План Б": раскрыто, что Киев будет делать без денег Запада - 12.11.2024, ПРАЙМ
"План Б": раскрыто, что Киев будет делать без денег Запада
Если западные страны перестанут финансировать Украину, Киев урежет все расходы на гражданскую часть, рассказала депутат Верховной рады Нина Южанина изданию... | 12.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-12T10:23+0300
2024-11-12T10:23+0300
2024-11-12T11:21+0300
экономика
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Если западные страны перестанут финансировать Украину, Киев урежет все расходы на гражданскую часть, рассказала депутат Верховной рады Нина Южанина изданию "Новости.LIVE".Она объяснила, что, согласно плану распределения бюджета страны, все гражданские расходы покрываются за счет финансирования Запада. При этом в случае прекращения денежных вливаний государство просто откажется от ряда трат."Я думаю, что есть "план Б", абсолютно точно: остановить все выплаты, кроме военных", — объяснила она, комментируя наличие запасного варианта на случай сокращения или полной остановки помощи союзников.
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украина, бюджет, финансовая помощь для украины
Экономика, УКРАИНА, бюджет, финансовая помощь для Украины
"План Б": раскрыто, что Киев будет делать без денег Запада
Депутат Южанина: Киев урежет расходы бюджета, если Запад отменит финансирование
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Если западные страны перестанут финансировать Украину, Киев урежет все расходы на гражданскую часть, рассказала депутат Верховной рады Нина Южанина изданию "Новости.LIVE".
Она объяснила, что, согласно плану распределения бюджета страны, все гражданские расходы покрываются за счет финансирования Запада. При этом в случае прекращения денежных вливаний государство просто откажется от ряда трат.
"Я думаю, что есть "план Б", абсолютно точно: остановить все выплаты, кроме военных", — объяснила она, комментируя наличие запасного варианта на случай сокращения или полной остановки помощи союзников.
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