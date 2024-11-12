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Финский регион у границы с Россией может стать особой экономической зоной

Финский регион у границы с Россией может стать особой экономической зоной - 12.11.2024, ПРАЙМ

Финский регион у границы с Россией может стать особой экономической зоной

Регион Восточной Финляндии, расположенный у закрытой границы с Россией, может стать особой экономической зоной с льготным налогообложением, сообщает во вторник... | 12.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-12T15:59+0300

2024-11-12T15:59+0300

2024-11-12T15:59+0300

экономика

россия

финляндия

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Регион Восточной Финляндии, расположенный у закрытой границы с Россией, может стать особой экономической зоной с льготным налогообложением, сообщает во вторник газета Helsingin Sanomat. Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. После того, как власти Финляндии в одностороннем порядке закрыли границу с Россией, неоднократно сообщалось о том, что финские города, через которые проходили туристические потоки, начали испытывать экономические сложности, а бизнес там начал закрываться. "Рабочая группа по вопросам будущего Восточной Финляндии предлагает правительству изучить возможность создания в Восточной Финляндии особой экономической зоны. Особая экономическая зона означает, что на определённой территории страны действуют иные законы. Как правило, это означает облегчённое налогообложение для предприятий", - говорится в материале. Помимо создания особой экономической зоны, рабочая группа предлагает ряд мер, связанных с жизнеспособностью региона. Например, предлагается увеличить строительство ветряных электростанций, стимулировать инвестиции в компании исследований и разработки и улучшить широкополосную связь. Рабочая группа также предложила меры стимулирования туризма. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо ранее попросил у Евросоюза денег для помощи регионам, расположенным у закрытой границы с Россией. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финские власти обвиняли Россию в целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их двойными стандартами Запада. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отмечал, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители этой соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Песков подчёркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.

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