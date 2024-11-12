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ФАС оштрафовала Сбербанк за нарушение закона о рекламе - 12.11.2024, ПРАЙМ
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ФАС оштрафовала Сбербанк за нарушение закона о рекламе
ФАС оштрафовала Сбербанк за нарушение закона о рекламе - 12.11.2024, ПРАЙМ
ФАС оштрафовала Сбербанк за нарушение закона о рекламе
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала Сбербанк нарушившим законодательство о рекламе, так как банк не указал часть существенной информации об | 12.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-12T10:48+0300
2024-11-12T10:49+0300
сбербанк
реклама
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала Сбербанк нарушившим законодательство о рекламе, так как банк не указал часть существенной информации об условиях автокредита, служба выдала банку предписание о прекращении нарушения, говорится в сообщении ведомства. В сентябре ФАС сообщила о возбуждении дела в отношении Сбербанка по признакам нарушения закона в связи с рекламой кредитной карты. В октябре ведомство признало Сбербанк нарушившим законодательство о рекламе, так как кредитная организация использовала некорректное сравнение в рекламе финансовой услуги. "ФАС признала Сбербанк нарушившим закон о рекламе. Банк не указал часть существенной информации об условиях автокредита", - говорится в сообщении. Отмечается, что ранее в службу поступило обращение гражданина с жалобой на рекламу Сбербанка, которая транслировалась на рекламной конструкции в Москве. В ней содержалось следующее утверждение: "Автокредит по-новому. 0% первый взнос. Автокредит без каско. Оформление за 2 минуты". Указывается, что часть существенной информации об условиях автокредита отсутствовала. По мнению ведомства, действия Сбербанка искажают содержание рекламы и вводят потребителей в заблуждение относительно финансовой услуги. "Служба выдала банку предписание о прекращении нарушения закона о рекламе. В случае неисполнения предписания банку грозит штраф", - заключается в материалах.
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сбербанк, реклама, фас рф
Сбербанк, реклама, ФАС РФ
10:48 12.11.2024 (обновлено: 10:49 12.11.2024)
 
ФАС оштрафовала Сбербанк за нарушение закона о рекламе

ФАС признала Сбербанк нарушившим закон из-за рекламы автокредита

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала Сбербанк нарушившим законодательство о рекламе, так как банк не указал часть существенной информации об условиях автокредита, служба выдала банку предписание о прекращении нарушения, говорится в сообщении ведомства.
В сентябре ФАС сообщила о возбуждении дела в отношении Сбербанка по признакам нарушения закона в связи с рекламой кредитной карты. В октябре ведомство признало Сбербанк нарушившим законодательство о рекламе, так как кредитная организация использовала некорректное сравнение в рекламе финансовой услуги.
"ФАС признала Сбербанк нарушившим закон о рекламе. Банк не указал часть существенной информации об условиях автокредита", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ранее в службу поступило обращение гражданина с жалобой на рекламу Сбербанка, которая транслировалась на рекламной конструкции в Москве. В ней содержалось следующее утверждение: "Автокредит по-новому. 0% первый взнос. Автокредит без каско. Оформление за 2 минуты". Указывается, что часть существенной информации об условиях автокредита отсутствовала.
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09:53
По мнению ведомства, действия Сбербанка искажают содержание рекламы и вводят потребителей в заблуждение относительно финансовой услуги.
"Служба выдала банку предписание о прекращении нарушения закона о рекламе. В случае неисполнения предписания банку грозит штраф", - заключается в материалах.
 
СбербанкрекламаФАС РФ
 
 
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