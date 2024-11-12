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Роснедра выставили на торги месторождение железной руды в Заполярье - 12.11.2024, ПРАЙМ
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Роснедра выставили на торги месторождение железной руды в Заполярье
Роснедра выставили на торги месторождение железной руды в Заполярье - 12.11.2024, ПРАЙМ
Роснедра выставили на торги месторождение железной руды в Заполярье
Роснедра выставили на торги участок недр Юго-Восточная Гремяха в Мурманской области с запасами железной руды, ванадия и титана, со стартовым платежом в 821,59... | 12.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-12T13:22+0300
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Роснедра выставили на торги участок недр Юго-Восточная Гремяха в Мурманской области с запасами железной руды, ванадия и титана, со стартовым платежом в 821,59 миллиона рублей, следует из данных ГИС "Торги". Заявки принимаются до 11 декабря, а сам аукцион намечен на 27 декабря. Лицензия предоставляется на 20 лет. Площадь участка составляет 3,62 квадратного километра. Балансовые запасы железной руды по категории С1 составляют 414,94 миллиона тонн, по С2 - 121,22 миллиона тонн, забалансовые запасы железной руды по категориям А+В+С1+С2 оцениваются в 193,44 миллиона тонн, в том числе по С1 - 105,68 миллиона тонн, по С2 - 86,9 миллиона тонн. Помимо этого, балансовые запасы пентоксида ванадия составляют по категории С1 - 410,8 тысячи тонн, по С2 - 116,1 тысячи тонн. Забалансовые запасы ванадия по категориям A+B+C1+C2 - 154,5 тысячи тонн. Балансовые запасы диоксида титана по категории С1 составляют 34,99 миллиона тонн, по С2 - 10,13 миллиона тонн, забалансовые запасы титана по категориям А+В+С1+С2 оцениваются в 14,126 миллиона тонн. Титан и ванадий входят в перечень дефицитных видов твердых полезных ископаемых, который в апреле этого года утвердило правительство РФ.
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россия, роснедра
РОССИЯ, Роснедра
13:22 12.11.2024
 
Роснедра выставили на торги месторождение железной руды в Заполярье

ГИС: Роснедра выставили на торги месторождение железной руды в Заполярье

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкСтенд компании "Роснедра" на площадке Восточного экономического форума
Стенд компании Роснедра на площадке Восточного экономического форума - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Роснедра выставили на торги участок недр Юго-Восточная Гремяха в Мурманской области с запасами железной руды, ванадия и титана, со стартовым платежом в 821,59 миллиона рублей, следует из данных ГИС "Торги".
Заявки принимаются до 11 декабря, а сам аукцион намечен на 27 декабря. Лицензия предоставляется на 20 лет. Площадь участка составляет 3,62 квадратного километра.
Балансовые запасы железной руды по категории С1 составляют 414,94 миллиона тонн, по С2 - 121,22 миллиона тонн, забалансовые запасы железной руды по категориям А+В+С1+С2 оцениваются в 193,44 миллиона тонн, в том числе по С1 - 105,68 миллиона тонн, по С2 - 86,9 миллиона тонн.
Помимо этого, балансовые запасы пентоксида ванадия составляют по категории С1 - 410,8 тысячи тонн, по С2 - 116,1 тысячи тонн. Забалансовые запасы ванадия по категориям A+B+C1+C2 - 154,5 тысячи тонн. Балансовые запасы диоксида титана по категории С1 составляют 34,99 миллиона тонн, по С2 - 10,13 миллиона тонн, забалансовые запасы титана по категориям А+В+С1+С2 оцениваются в 14,126 миллиона тонн.
Титан и ванадий входят в перечень дефицитных видов твердых полезных ископаемых, который в апреле этого года утвердило правительство РФ.
Республика Тыва - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2024
Роснедра выставили на аукцион Ак-Сугское месторождение в Тыве
9 сентября, 19:11
 
РОССИЯРоснедра
 
 
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