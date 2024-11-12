https://1prime.ru/20241112/rskhb-852770759.html

Чистая прибыль Россельхозбанка по МСФО выросла в 1,6 раза

Чистая прибыль Россельхозбанка по МСФО выросла в 1,6 раза - 12.11.2024, ПРАЙМ

Чистая прибыль Россельхозбанка по МСФО выросла в 1,6 раза

Россельхозбанк в январе-сентябре 2024 года увеличил чистую прибыль по МСФО в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 39,1 миллиарда... | 12.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-12T17:04+0300

2024-11-12T17:04+0300

2024-11-12T17:20+0300

экономика

россия

россельхозбанк

https://cdnn.1prime.ru/img/84097/70/840977045_0:388:2951:2048_1920x0_80_0_0_e35cc61882a896c96cf9ab4ee80e6546.jpg

МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Россельхозбанк в январе-сентябре 2024 года увеличил чистую прибыль по МСФО в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 39,1 миллиарда рублей, сообщила кредитная организация."По итогам работы группы Россельхозбанка за девять месяцев 2024 года размер чистой прибыли составил 39,1 миллиарда рублей, что превышает результат за аналогичный период 2023 года в 1,6 раза", - сказано в сообщении.Кредитный портфель группы (до вычета резервов) по сравнению с началом года вырос на 11% и составил 4,129 триллиона рублей. В том числе кредитование юридических лиц увеличилось на 12,1% - до 3,533 триллиона рублей. Розничное кредитование выросло на 5,1% - до 596,1 миллиарда рублей.Депозиты и остатки средств на счетах клиентов Россельхозбанка по итогам девяти месяцев 2024 года выросли на 17,3% - до 4,286 триллиона рублей. Средства юридических лиц (включая государственные органы власти) по сравнению с началом года увеличились на 27,6% - до 2,199 триллиона рублей. Депозиты и текущие счета населения выросли на 8,1% - до 2,087 триллиона рублей."Основными драйверами роста чистой прибыли группы РСХБ стали рост чистых процентов доходов на 7,8% год к году и качественный кредитный портфель, по которому cost of risk (стоимость риска – ред.) сейчас составил 0,3% в сравнении с 1% в прошлом году. Отчисления в резервы в текущем году составили 9 млрд рублей за 9 месяцев, по сравнению с 30 млрд за аналогичный период прошлого года", - прокомментировал журналистам первый заместитель председателя правления Кирилл Лёвин."И в целом у нас сокращение доли NPL 90+ (non performing loans 90+, просроченные кредиты свыше 90 дней – ред.), с 5,1% до 3,8%. Также РСХБ получил положительный результат от операций с иностранной валютой: плюс 4,3 млрд рублей по сравнению с прошлым годом", - добавил он.Россельхозбанк является опорным банком агропромышленного комплекса, обеспечивая более двух третей финансирования сезонных работ в стране. Его кредитный портфель в сегменте АПК за девять месяцев 2024 года увеличился на 10,4% и составил 2,361 триллиона рублей.

https://1prime.ru/20241004/rosselkhozbank-852003911.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, россельхозбанк