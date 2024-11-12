Индекс акций у 2800 пунктов

МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи прибавил еще около 2% и в моменте отметился у 2798 п. Ориентиром ноябрьского ралли на фоне победы Трампа и снижения инфляции были 2800 п. Фактически имеем полную отработку краткосрочного таргета. Здесь уже техническое сопротивление, но рынок развернулся, и после коррекции вероятен пробой преграды вверх. Тогда дальше будут уже осенние пики под 2900 п.Сильнее рынка — акции энергокомпании Юнипро (+6%). С начала ноября там +22%, рост ускорился после смены власти в Штатах на фоне ожиданий геополитического послабления — в структуре акционеров компании есть нерезиденты, что блокируют выплату дивидендов. А деньги на балансе компании есть. Технически курс пришел на 1,9 руб., и здесь сопротивление. А фундаментально оцениваем бумаги в 2,8 руб.Слабее рынка — акции золотодобытчика Полюса (-3,3%). Недавно они были лидерами рынка и раллировали на фоне взлета цен золота на исторические максимумы. Но драгметалл с пика подешевел на 6%, следом и пошли бумаги производителя — корреляция высокая. Но поддержка близко, а высокие дивиденды будут после 12 декабря — покупка акций на откате у 14 000 руб. выглядит интересной с перспективой фундаментального роста к 17 000 руб.Рубль еще подрос: юань упал на 0,4% до 13,51, а евро -0,6% к 104,85. Правда, доллар смог закрыться в +0,1%, до 97,95, но это лишь на фоне скачка глобального доллара на мировой арене против всех валют. Оценки прежние — развитие коррекции инвалют и восстановление рубля. Примерно еще на 2%.
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи прибавил еще около 2% и в моменте отметился у 2798 п. Ориентиром ноябрьского ралли на фоне победы Трампа и снижения инфляции были 2800 п. Фактически имеем полную отработку краткосрочного таргета. Здесь уже техническое сопротивление, но рынок развернулся, и после коррекции вероятен пробой преграды вверх. Тогда дальше будут уже осенние пики под 2900 п.
Сильнее рынка — акции энергокомпании Юнипро (+6%). С начала ноября там +22%, рост ускорился после смены власти в Штатах на фоне ожиданий геополитического послабления — в структуре акционеров компании есть нерезиденты, что блокируют выплату дивидендов. А деньги на балансе компании есть. Технически курс пришел на 1,9 руб., и здесь сопротивление. А фундаментально оцениваем бумаги в 2,8 руб.
Слабее рынка — акции золотодобытчика Полюса (-3,3%). Недавно они были лидерами рынка и раллировали на фоне взлета цен золота на исторические максимумы. Но драгметалл с пика подешевел на 6%, следом и пошли бумаги производителя — корреляция высокая. Но поддержка близко, а высокие дивиденды будут после 12 декабря — покупка акций на откате у 14 000 руб. выглядит интересной с перспективой фундаментального роста к 17 000 руб.
Рубль еще подрос: юань упал на 0,4% до 13,51, а евро -0,6% к 104,85. Правда, доллар смог закрыться в +0,1%, до 97,95, но это лишь на фоне скачка глобального доллара на мировой арене против всех валют. Оценки прежние — развитие коррекции инвалют и восстановление рубля. Примерно еще на 2%.
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