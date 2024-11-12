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Российский рынок акций снизился на 1,03%
Российский рынок акций снизился на 1,03% - 12.11.2024, ПРАЙМ
Российский рынок акций снизился на 1,03%
Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника опустился на 1,03%, следует из данных Московской биржи. | 12.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-12T19:01+0300
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника опустился на 1,03%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 1,03% - до 2756,76 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 0,92%, до 941,51 пункта, долларовый РТС – на 1,03%, до 886,56 пункта.
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биржевые торги, российский рынок акций, индекс мосбиржи, индекс ртс
Экономика, биржевые торги, российский рынок акций, индекс Мосбиржи, индекс РТС
Российский рынок акций снизился на 1,03%
Российский рынок акций за основную торговую сессию снизился на 1,03%
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника опустился на 1,03%, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 1,03% - до 2756,76 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 0,92%, до 941,51 пункта, долларовый РТС – на 1,03%, до 886,56 пункта.
Лондонская биржа затоварена металлами из России, считает эксперт