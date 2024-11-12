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Российский рынок акций снизился после семи сессий роста

Российский рынок акций снизился после семи сессий роста - 12.11.2024, ПРАЙМ

Российский рынок акций снизился после семи сессий роста

Российский рынок акций по итогам торгов вторника упал после семи сессий роста, так и не сумев превысить психологический уровень 2800 пунктов по индексу... | 12.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-12T20:05+0300

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам торгов вторника упал после семи сессий роста, так и не сумев превысить психологический уровень 2800 пунктов по индексу Мосбиржи, следует из данных торговой площадки. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 1,03% - до 2756,76 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 0,92%, до 941,51 пункта, долларовый РТС – на 1,03%, до 886,56 пункта. С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса. РЫНОК СКОРРЕКТИРОВАЛСЯ ВНИЗ Российский рынок акций во вторник скорректировался вниз после семи сессий роста, в ходе которых он приближался к психологически значимому уровню 2800 пунктов по индексу Мосбиржи, но не смог его преодолеть. "После семи растущих торговых дней, рынок акций, наконец, созрел для коррекции. Цены на нефть снизились до 72 за баррель марки Brent, золото опустилось ниже 2600 долларов за тройскую унцию. Цены на базовые металлы также снижаются. Все это охлаждает пыл российских инвесторов, после ралли на американских выборах, они предпочитают зафиксировать часть прибыли", - комментирует Александр Власенко из "РСХБ Управление Активами". В частности, на Мосбирже упали бумаги "Северстали" (-3,4%), "Ростелекома" (-3,2%), "Яндекса" (-3,2%), "Совкомфлота" (-3,1%). Выросли бумаги "Самолета" (+2,6%), ПИКа (+2,5%), "Полюса" (+0,8%), "Селигдара" (+1,8%). Стоимость нефти к 19.40 мск повышалась на 0,4%, до 72,1 доллара за баррель сорта Brent, хотя в прошлый четверг она превышала 76 долларов. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался вечером на 0,5%, до 106 пунктов. ПРОГНОЗЫ На текущей неделе в фокусе российских инвесторов будут еженедельные данные по инфляции, корпоративные отчеты и аукционы Минфина по размещению ОФЗ, полагает Максим Федосов из УК "Первая". Прогноз по индексу Мосбиржи на 13 ноября: 2700-2800 пунктов, считает Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Если индекс Мосбиржи останется выше 2675 пунктов, можно говорить о сохранении потенциала к возвращению индикатора к октябрьскому пику 2838 пунктов, но стоит учитывать хрупкость роста предыдущих дней, который на данный момент не обеспечен фундаментальными факторами, рассуждает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".

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биржевые торги, российский рынок акций, индекс мосбиржи, индекс ртс