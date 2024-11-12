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"Они бредят": в США высказались о тех, кто думает, что Киев не отдаст земли

"Они бредят": в США высказались о тех, кто думает, что Киев не отдаст земли - 12.11.2024, ПРАЙМ

"Они бредят": в США высказались о тех, кто думает, что Киев не отдаст земли

Люди, которые думают, что Киеву не придется отказываться в пользу России от занятых ее войсками территорий Украины, бредят, заявил американский миллиардер Дэвид | 12.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-12T15:48+0300

2024-11-12T15:48+0300

2024-11-12T15:48+0300

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Люди, которые думают, что Киеву не придется отказываться в пользу России от занятых ее войсками территорий Украины, бредят, заявил американский миллиардер Дэвид Сакс.Он разместил на своей странице в соцсети X подготовленную газетой New York Times диаграмму, которая показывает, что ВСУ все быстрее уступают территории российской армии. "И тем не менее те, кто подначивает конфликт на Украине, все еще делают вид, что сделка не будет включать территориальных уступок... Они бредят", — отметил Сакс. Позднее миллиардер добавил, что, чем сильнее затягивается конфликт, тем больше территорий потеряет Киев. Он полагает, что Украине надо идти на сделку о завершении конфликта сейчас, но это будет означать "конец аферы" для многих. Президент России Владимир Путин в июне выступил с инициативами по мирному урегулированию украинского конфликта. Он указал, что РФ незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода ВСУ с территории новых российских регионов. Кроме того, по словам Путина, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в Североатлантический альянс, а также должен провести демилитаризацию и денацификацию, принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Кроме того, Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против России. После нападения ВСУ на Курскую область российский лидер назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные Путиным, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Киевом Москва не будет.

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россия, украина, переговоры, территории, уступки