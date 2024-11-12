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В Германии предсказали ускорение годовой инфляции
В Германии предсказали ускорение годовой инфляции - 12.11.2024, ПРАЙМ
В Германии предсказали ускорение годовой инфляции
Годовая инфляция в Германии по итогам октября, согласно окончательной оценке, ускорилась до 2% с 1,6% месяцем ранее, полагают опрошенные порталом Trading... | 12.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-12T08:04+0300
2024-11-12T08:04+0300
2024-11-12T08:11+0300
германия
инфляция
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БРЮССЕЛЬ, 12 ноя - ПРАЙМ. Годовая инфляция в Германии по итогам октября, согласно окончательной оценке, ускорилась до 2% с 1,6% месяцем ранее, полагают опрошенные порталом Trading Economics аналитики.Официальные данные будут опубликованы в пресс-релизе Федерального статистического бюро страны (Destatis) во вторник, 12 ноября, в 10.00 мск. Прогноз совпадает с предварительной оценкой.В то же время Бюро национальной статистики (ONS) Великобритании опубликует данные по безработице в июле-сентябре. Аналитики ожидают, что показатель вырос до 4,1% с 4% в июне-августе.В 13.00 мск будет выпущен доклад Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaeische Wirtschaftsforschung, ZEW) по доверию инвесторов к экономике Германии. Ожидается, что в ноябре он снизился до 12,8 пункта с 13,1 пункта месяцем ранее.
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германия, инфляция
В Германии предсказали ускорение годовой инфляции
Аналитики ждут ускорения годовой инфляции в Германии в октябре до 2% с 1,6% в сентябре
БРЮССЕЛЬ, 12 ноя - ПРАЙМ. Годовая инфляция в Германии по итогам октября, согласно окончательной оценке, ускорилась до 2% с 1,6% месяцем ранее, полагают опрошенные порталом Trading Economics аналитики.
Официальные данные будут опубликованы в пресс-релизе Федерального статистического бюро страны (Destatis) во вторник, 12 ноября, в 10.00 мск. Прогноз совпадает с предварительной оценкой.
В то же время Бюро национальной статистики (ONS) Великобритании опубликует данные по безработице в июле-сентябре. Аналитики ожидают, что показатель вырос до 4,1% с 4% в июне-августе.
В 13.00 мск будет выпущен доклад Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaeische Wirtschaftsforschung, ZEW) по доверию инвесторов к экономике Германии. Ожидается, что в ноябре он снизился до 12,8 пункта с 13,1 пункта месяцем ранее.
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