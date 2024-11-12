https://1prime.ru/20241112/sanktsii-852751021.html

Аналитик раскрыл, какие условия Трамп приготовил Европе по Украине

Аналитик раскрыл, какие условия Трамп приготовил Европе по Украине - 12.11.2024, ПРАЙМ

Аналитик раскрыл, какие условия Трамп приготовил Европе по Украине

Новый американский президент Дональд Трамп, одержавший победу на состоявшихся 5 ноября выборах, будет добиваться от конгресса и Европы снятия части санкций с... | 12.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-12T08:52+0300

2024-11-12T08:52+0300

2024-11-12T08:53+0300

политика

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АНКАРА, 12 ноя – ПРАЙМ. Новый американский президент Дональд Трамп, одержавший победу на состоявшихся 5 ноября выборах, будет добиваться от конгресса и Европы снятия части санкций с России, заявил турецкий аналитик Энгин Озер. Ранее республиканец отмечал, что намерен завершить украинский конфликт за 24 часа сразу после прихода к власти."Снятие санкций является одним из главных инструментов в переговорах с Россией. Поскольку мирный план Трампа будет основан на прекращении огня и замораживании конфликта, кажется трудным полностью отменить антироссийские санкции", - объяснил эксперт. Озер объяснил, что послабления могут коснуться в первую очередь воздушного пространства и банковской системы SWIFT. Так, Трамп может потребовать открытия Европы для российских самолетов, возобновления прямых рейсов, а также снятие ограничений с российских банков.При этом, отметил аналитик, рестрикции, касающиеся экспорта природного газа и нефти, а также отдельных лиц скорее всего будут сняты исключительно с соглашением Москвы о прекращении огня на Украине. "Трамп предложит конгрессу частичное снятие санкций и окажет давление на европейские страны, чтобы получить результат по своему плану", - резюмировал Озер.

https://1prime.ru/20241111/ukraina-852747552.html

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сша, дональд трамп, россия