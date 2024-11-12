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Аналитик раскрыл, какие условия Трамп приготовил Европе по Украине
Аналитик раскрыл, какие условия Трамп приготовил Европе по Украине - 12.11.2024, ПРАЙМ
Аналитик раскрыл, какие условия Трамп приготовил Европе по Украине
Новый американский президент Дональд Трамп, одержавший победу на состоявшихся 5 ноября выборах, будет добиваться от конгресса и Европы снятия части санкций с... | 12.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-12T08:52+0300
2024-11-12T08:52+0300
2024-11-12T08:53+0300
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АНКАРА, 12 ноя – ПРАЙМ. Новый американский президент Дональд Трамп, одержавший победу на состоявшихся 5 ноября выборах, будет добиваться от конгресса и Европы снятия части санкций с России, заявил турецкий аналитик Энгин Озер. Ранее республиканец отмечал, что намерен завершить украинский конфликт за 24 часа сразу после прихода к власти."Снятие санкций является одним из главных инструментов в переговорах с Россией. Поскольку мирный план Трампа будет основан на прекращении огня и замораживании конфликта, кажется трудным полностью отменить антироссийские санкции", - объяснил эксперт. Озер объяснил, что послабления могут коснуться в первую очередь воздушного пространства и банковской системы SWIFT. Так, Трамп может потребовать открытия Европы для российских самолетов, возобновления прямых рейсов, а также снятие ограничений с российских банков.При этом, отметил аналитик, рестрикции, касающиеся экспорта природного газа и нефти, а также отдельных лиц скорее всего будут сняты исключительно с соглашением Москвы о прекращении огня на Украине. "Трамп предложит конгрессу частичное снятие санкций и окажет давление на европейские страны, чтобы получить результат по своему плану", - резюмировал Озер.
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Политика, США, Дональд Трамп, РОССИЯ
Аналитик раскрыл, какие условия Трамп приготовил Европе по Украине
Озер: Трамп будет добиваться от Европы и конгресса частичного снятия санкций с РФ
АНКАРА, 12 ноя – ПРАЙМ. Новый американский президент Дональд Трамп, одержавший победу на состоявшихся 5 ноября выборах, будет добиваться от конгресса и Европы снятия части санкций с России, заявил турецкий аналитик Энгин Озер.
Ранее республиканец отмечал, что намерен завершить украинский конфликт за 24 часа сразу после прихода к власти.
"Снятие санкций является одним из главных инструментов в переговорах с Россией. Поскольку мирный план Трампа будет основан на прекращении огня и замораживании конфликта, кажется трудным полностью отменить антироссийские санкции", - объяснил эксперт.
Озер объяснил, что послабления могут коснуться в первую очередь воздушного пространства и банковской системы SWIFT. Так, Трамп может потребовать открытия Европы для российских самолетов, возобновления прямых рейсов, а также снятие ограничений с российских банков.
"Переломный момент". В США ждут важных событий на Украине этой зимой
При этом, отметил аналитик, рестрикции, касающиеся экспорта природного газа и нефти, а также отдельных лиц скорее всего будут сняты исключительно с соглашением Москвы о прекращении огня на Украине. "Трамп предложит конгрессу частичное снятие санкций и окажет давление на европейские страны, чтобы получить результат по своему плану", - резюмировал Озер.