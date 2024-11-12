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СМИ: российские миллиардеры усомнились, что Трамп снимет с России санкции - 12.11.2024, ПРАЙМ
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СМИ: российские миллиардеры усомнились, что Трамп снимет с России санкции
СМИ: российские миллиардеры усомнились, что Трамп снимет с России санкции - 12.11.2024, ПРАЙМ
СМИ: российские миллиардеры усомнились, что Трамп снимет с России санкции
Новоизбранный президент США Дональд Трамп вряд ли примет решение снять санкции с России, передает агентство Bloomberg со ссылкой на шесть опрошенных российских... | 12.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-12T16:52+0300
2024-11-12T16:52+0300
политика
россия
сша
дональд трамп
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Новоизбранный президент США Дональд Трамп вряд ли примет решение снять санкции с России, передает агентство Bloomberg со ссылкой на шесть опрошенных российских миллиардеров, которые сохранили анонимность.Согласно агентству, собеседниками издания являются богатейшие предприниматели, "чьи компании обеспечивают работой сотни тысяч человек и играют центральную роль в экономике страны"Российские бизнесмены указывают, что у страны есть достаточно ресурсов для поддержания экономики в течение многих лет, но эксперты отмечают, что высокая ключевая ставка и повышение налогов негативно влияют на развитие экономики.Кроме того, сам Дональд Трамп не заявлял, что санкции с России будут сняты, однако отмечал, что введением рестрикций "Соединенные Штаты" отталкивают от себя другие страны.
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россия, сша, дональд трамп
Политика, РОССИЯ, США, Дональд Трамп
16:52 12.11.2024
 
СМИ: российские миллиардеры усомнились, что Трамп снимет с России санкции

Bloomberg: шесть российских миллиардеров усомнились, что Трамп снимет санкции

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПереговоры Россия–США по гарантиям безопасности в Женеве
Переговоры Россия–США по гарантиям безопасности в Женеве - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Новоизбранный президент США Дональд Трамп вряд ли примет решение снять санкции с России, передает агентство Bloomberg со ссылкой на шесть опрошенных российских миллиардеров, которые сохранили анонимность.
Согласно агентству, собеседниками издания являются богатейшие предприниматели, "чьи компании обеспечивают работой сотни тысяч человек и играют центральную роль в экономике страны"
Российские бизнесмены указывают, что у страны есть достаточно ресурсов для поддержания экономики в течение многих лет, но эксперты отмечают, что высокая ключевая ставка и повышение налогов негативно влияют на развитие экономики.
Кроме того, сам Дональд Трамп не заявлял, что санкции с России будут сняты, однако отмечал, что введением рестрикций "Соединенные Штаты" отталкивают от себя другие страны.
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ПолитикаРОССИЯСШАДональд Трамп
 
 
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