https://1prime.ru/20241112/sanktsii-852769911.html

СМИ: российские миллиардеры усомнились, что Трамп снимет с России санкции

СМИ: российские миллиардеры усомнились, что Трамп снимет с России санкции - 12.11.2024, ПРАЙМ

СМИ: российские миллиардеры усомнились, что Трамп снимет с России санкции

Новоизбранный президент США Дональд Трамп вряд ли примет решение снять санкции с России, передает агентство Bloomberg со ссылкой на шесть опрошенных российских... | 12.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-12T16:52+0300

2024-11-12T16:52+0300

2024-11-12T16:52+0300

политика

россия

сша

дональд трамп

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Новоизбранный президент США Дональд Трамп вряд ли примет решение снять санкции с России, передает агентство Bloomberg со ссылкой на шесть опрошенных российских миллиардеров, которые сохранили анонимность.Согласно агентству, собеседниками издания являются богатейшие предприниматели, "чьи компании обеспечивают работой сотни тысяч человек и играют центральную роль в экономике страны"Российские бизнесмены указывают, что у страны есть достаточно ресурсов для поддержания экономики в течение многих лет, но эксперты отмечают, что высокая ключевая ставка и повышение налогов негативно влияют на развитие экономики.Кроме того, сам Дональд Трамп не заявлял, что санкции с России будут сняты, однако отмечал, что введением рестрикций "Соединенные Штаты" отталкивают от себя другие страны.

https://1prime.ru/20241110/sanktsii-852720145.html

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россия, сша, дональд трамп