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Сбербанк возобновит проведение сделок по льготным ипотечным программам

Сбербанк возобновит проведение сделок по льготным ипотечным программам - 12.11.2024, ПРАЙМ

Сбербанк возобновит проведение сделок по льготным ипотечным программам

Сбербанк с 15 ноября возобновляет проведение сделок по льготным программам "Семейная ипотека" и "Ипотека для ИТ", сообщает пресс-служба банка. | 12.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-12T17:03+0300

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Сбербанк с 15 ноября возобновляет проведение сделок по льготным программам "Семейная ипотека" и "Ипотека для ИТ", сообщает пресс-служба банка. "C 15 ноября "Сбер" возобновляет проведение сделок по льготным программам "Семейная ипотека" и "Ипотека для ИТ", - говорится в сообщении. Уточняется, что минимальный размер первоначального взноса по всем льготным программам составит от 20,1% по объектам партнеров-застройщиков, которые находятся на проектном финансировании банка и подключены к опции "Комплексное предложение". Минимальный размер первоначального взноса также можно сохранить на уровне от 20,1% при оформлении льготной ипотеки с увеличенным лимитом или с помощью оплаты комиссии застройщиком. "В остальных случаях размер первоначального взноса по льготным программам составит от 50,1%", - уточняет пресс-служба. Сбербанк с 30 октября приостановил запись на сделки по семейной ипотеке в связи с исчерпанием лимита, но продолжал принимать заявки по программе "Семейная ипотека" на "Домклик". В банке отмечают, что льготные программы остаются ключевым драйвером спроса на первичном рынке жилой недвижимости. Так, в октябре по программе "Семейная ипотека" доля выдач составила 81% от общего количества кредитов Сбербанка на новостройки.

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россия, сбербанк