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Российские владельцы заключили сделку о продаже Helsinki Hall, пишут СМИ

Российские владельцы заключили сделку о продаже Helsinki Hall, пишут СМИ - 12.11.2024, ПРАЙМ

Российские владельцы заключили сделку о продаже Helsinki Hall, пишут СМИ

Российские владельцы арены Helsinki Hall в финской столице заключили сделку о ее продаже, сообщил член совета директоров компании - владельца арены и поверенный | 12.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-12T21:21+0300

2024-11-12T21:21+0300

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Российские владельцы арены Helsinki Hall в финской столице заключили сделку о ее продаже, сообщил член совета директоров компании - владельца арены и поверенный в делах бизнесмена Геннадия Тимченко в Финляндии Кай Паананен. Финские СМИ утверждают, что арена Helsinki Hall принадлежит находящимся под санкциями ЕС российским бизнесменам Роману Ротенбергу и Геннадию Тимченко. В декабре 2023 года стало известно, что владельцы арены могут продать ее в соответствии со статьей, принятой вместе с 12-м пакетом санкций ЕС против России. Город Хельсинки готовился экспроприировать арену, чтобы вернуть ее в эксплуатацию, поскольку переговоры о добровольной продаже, как сообщали власти, не привели к желаемому результату. "Я могу подтвердить, что документы о продаже подписаны. Покупатели и продавцы достигли сегодня соглашения по всем деталям сделки", - приводит слова Паананена газета Ilta-Sanomat. Как уточняет издание, покупателем является финская инвестиционная компания Trevian, через которую в сделке участвует группа финских инвесторов. На собрании акционеров Helsinki Hall называлась стоимость арены на уровне 57 миллионов евро, однако, как уточняет издание, с тех пор она выросла до 60 миллионов евро. Для осуществления сделки теперь необходимо одобрение властей и разрешение на уровне ЕС, сообщает газета. Администрация Хельсинки 30 октября подала иск в суд, чтобы добиться расторжения договора аренды с российскими владельцами Helsinki Hall, ссылаясь на невыплату ими задолженности по аренде земли. Задолженность составляет более 200 тысяч евро. Ранее финские СМИ сообщали, что компания-владелец арены находится на грани банкротства из-за неоплаченных счетов за электричество на сотни тысяч евро. Внести платежи при этом невозможно, поскольку финские банки не могут обработать платежные операции владельцев, находящихся под санкциями, а активы компании заморожены.

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финляндия, хельсинки, продажа бизнеса