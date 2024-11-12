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КС РФ обязал подмосковный суд рассмотреть дело о штрафе "Вайлдберриз"

КС РФ обязал подмосковный суд рассмотреть дело о штрафе "Вайлдберриз" - 12.11.2024, ПРАЙМ

КС РФ обязал подмосковный суд рассмотреть дело о штрафе "Вайлдберриз"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноя – РИА Новости. Конституционный суд (КС) России указал на обязанность подмосковного суда рассмотреть дело о штрафе, назначенном... | 12.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-12T18:28+0300

2024-11-12T18:28+0300

2024-11-12T18:28+0300

россия

конституционный суд

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноя – РИА Новости. Конституционный суд (КС) России указал на обязанность подмосковного суда рассмотреть дело о штрафе, назначенном "Вайлдберриз" инспекцией труда после ДТП с экспедиторами компании в Петербурге, где изначально обжаловалось это административное наказание, следует из материалов КС. КС РФ во вторник рассмотрел дело о проверке конституционности пункта 3 части 1 статьи 30.1 (право на обжалование постановления по делу об административном правонарушении), а также ряда других положений о подсудности Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП) в связи с запросом Подольского городского суда Московской области. Как информирует пресс-служба КС, в производстве Подольского горсуда находится дело об отмене постановления госинспекции труда о назначении компании "Вайлдберриз" административного штрафа в размере 110 тысяч рублей. Он был выписан после того, как водители-экспедиторы, ехавшие с грузом товаров из Подольска, в ноябре 2022 года попали в ДТП в Санкт-Петербурге. Как выяснилось, они не прошли предрейсовый медосмотр в установленном порядке, что и стало причиной штрафа. Защита "Вайлдберриз" обжаловала это постановление в Смольнинском районном суде Петербурга, который направил жалобу в Подольский городской суд Московской области. "В ходе обжалования постановления инспекции материалы дела неоднократно пересылались между судами двух регионов, спорящими об определении территориальной подсудности: по месту допуска водителей к исполнению трудовых обязанностей – в городском округе Подольск или по месту нахождения трудовой инспекции, вынесшей постановление – в Санкт-Петербурге. Подольский городской суд, усмотрев в этом "судебном футболе" неопределенность норм КоАП РФ, приостановил производство по делу и направил запрос в КС РФ", – приводятся в релизе причины рассмотрения дела. Как указал Конституционный суд, подведомственность рассмотрения жалоб на не вступившие в силу постановления и решения по делам об административных правонарушениях регулируется положениями главы 30 КоАП РФ. При этом КоАП не содержит автономного определения "место рассмотрения дела", но включает правила определения места первичного рассмотрения дел, которые могли бы применяться и в рамках оспаривания постановлений, не вступивших в законную силу. "Однако данные правила в их связке с оспоренным законоположением по-разному применяются судами, порождая неопределенность практики. Таким образом, оспариваемая норма не соответствует конституции РФ как не позволяющая однозначно определить территориальную подсудность рассмотрения жалоб на не вступившие в силу постановления об административных правонарушениях", – приводится в релизе позиция КС России. Согласно постановлению Конституционного суда, законодателю надлежит изменить правовое регулирование. До этого соответствующие жалобы подлежат рассмотрению там же, где находится орган или должностное лицо, вынесшее оспариваемое постановление. Как уточнил КС России, исключение для жалоб на постановления по административным делам, где правонарушение выявлено с помощью средств фото- и видеофиксации, работающих в автоматическом режиме. Такие дела рассматриваются в апелляции по месту совершения административного правонарушения. В остальной части запроса КоАП РФ признан не противоречащим Основному закону страны. "Признать Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях не противоречащим Конституции Российской Федерации, поскольку по своему конституционно-правовому смыслу в системе действующего правового регулирования он предполагает, что направление судом общей юрисдикции поступившей жалобы на не вступившее в законную силу постановление по делу об административном правонарушении на рассмотрение в другой суд того же уровня в соответствии с правилами территориальной подсудности является обязательным для последнего, требуя от него совершения действий и принятия решений, предусмотренных законом для рассмотрения жалобы, даже если он придет к выводу о неподсудности ему этой жалобы", – говорится в постановлении КС России. В соответствии с этим выводом Конституционного суда, Подольский горсуд Московской области "обязан рассмотреть находящееся в его производстве дело по существу, если для этого нет иных вытекающих из закона препятствий", – заключается в постановлении.

https://1prime.ru/20241112/sud-852768272.html

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россия, конституционный суд, штраф, дтп, wildberries