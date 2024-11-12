https://1prime.ru/20241112/siriya-852761678.html
Лаврентьев заявил о готовности России возобновить контакты с США по Сирии
Лаврентьев заявил о готовности России возобновить контакты с США по Сирии - 12.11.2024, ПРАЙМ
Лаврентьев заявил о готовности России возобновить контакты с США по Сирии
Российская сторона готова возобновить диалог с Вашингтоном по Сирии при руководстве новоизбранного президента Дональда Трамп. Об этом в беседе с агентством РИА... | 12.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-12T14:13+0300
2024-11-12T14:13+0300
2024-11-12T14:13+0300
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Российская сторона готова возобновить диалог с Вашингтоном по Сирии при руководстве новоизбранного президента Дональда Трамп. Об этом в беседе с агентством РИА Новости сообщил спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев."Если будут предложения, российская сторона открыта. Мы готовы к продолжению контактов с американцами", - отметил собеседник издания.По словам Лаврентьева, в случае наличия такого рода предложения российское руководство приступит к его рассмотрению и, скорее всего, одобрит его.Лаврентьев также выразил надежду, что это произойдет как можно скорее.
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россия, сша, сирия
Политика, РОССИЯ, США, СИРИЯ
Лаврентьев заявил о готовности России возобновить контакты с США по Сирии
Лаврентьев: Россия готова возобновить контакты с США по Сирии при Трампе
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Российская сторона готова возобновить диалог с Вашингтоном по Сирии при руководстве новоизбранного президента Дональда Трамп. Об этом в беседе с агентством РИА Новости сообщил спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев.
"Если будут предложения, российская сторона открыта. Мы готовы к продолжению контактов с американцами", - отметил собеседник издания.
По словам Лаврентьева, в случае наличия такого рода предложения российское руководство приступит к его рассмотрению и, скорее всего, одобрит его.
Лаврентьев также выразил надежду, что это произойдет как можно скорее.
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