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Лаврентьев заявил о готовности России возобновить контакты с США по Сирии - 12.11.2024, ПРАЙМ
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Лаврентьев заявил о готовности России возобновить контакты с США по Сирии
Лаврентьев заявил о готовности России возобновить контакты с США по Сирии - 12.11.2024, ПРАЙМ
Лаврентьев заявил о готовности России возобновить контакты с США по Сирии
Российская сторона готова возобновить диалог с Вашингтоном по Сирии при руководстве новоизбранного президента Дональда Трамп. Об этом в беседе с агентством РИА... | 12.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-12T14:13+0300
2024-11-12T14:13+0300
политика
россия
сша
сирия
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Российская сторона готова возобновить диалог с Вашингтоном по Сирии при руководстве новоизбранного президента Дональда Трамп. Об этом в беседе с агентством РИА Новости сообщил спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев."Если будут предложения, российская сторона открыта. Мы готовы к продолжению контактов с американцами", - отметил собеседник издания.По словам Лаврентьева, в случае наличия такого рода предложения российское руководство приступит к его рассмотрению и, скорее всего, одобрит его.Лаврентьев также выразил надежду, что это произойдет как можно скорее.
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россия, сша, сирия
Политика, РОССИЯ, США, СИРИЯ
14:13 12.11.2024
 
Лаврентьев заявил о готовности России возобновить контакты с США по Сирии

Лаврентьев: Россия готова возобновить контакты с США по Сирии при Трампе

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XVII международная встреча высокого уровня по Сирии - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2024
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Российская сторона готова возобновить диалог с Вашингтоном по Сирии при руководстве новоизбранного президента Дональда Трамп. Об этом в беседе с агентством РИА Новости сообщил спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев.
"Если будут предложения, российская сторона открыта. Мы готовы к продолжению контактов с американцами", - отметил собеседник издания.
По словам Лаврентьева, в случае наличия такого рода предложения российское руководство приступит к его рассмотрению и, скорее всего, одобрит его.
Лаврентьев также выразил надежду, что это произойдет как можно скорее.
Интервью президента Сирии Б. Асада агентству РИА Новости - ПРАЙМ, 1920, 21.04.2024
Президент Сирии оценил поведение США в любом конфликте
21 апреля, 15:14
 
ПолитикаРОССИЯСШАСИРИЯ
 
 
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