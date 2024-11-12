https://1prime.ru/20241112/snaryady-852771856.html

Назван объем снарядов, полученный Киевом в рамках чешской инициативы

Назван объем снарядов, полученный Киевом в рамках чешской инициативы - 12.11.2024, ПРАЙМ

Назван объем снарядов, полученный Киевом в рамках чешской инициативы

Более 50% снарядов калибра 155 миллиметров, поставленных на Украину союзниками Киева в ЕС, были переданы в рамках так называемой чешской инициативы по... | 12.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-12T17:26+0300

2024-11-12T17:26+0300

2024-11-12T17:26+0300

вооружения

украина

ес

нато

снаряды

https://cdnn.1prime.ru/img/84131/24/841312498_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_951766118580e12efcd3ee169877393c.jpg

МОСКВА, 12 ноя – ПРАЙМ. Более 50% снарядов калибра 155 миллиметров, поставленных на Украину союзниками Киева в ЕС, были переданы в рамках так называемой чешской инициативы по боеприпасам, заявил уполномоченный правительства Чехии по вопросам восстановления Украины Томаш Копечны. В понедельник глава европейской дипломатии Жозеп Боррель пообещал на встрече с Владимиром Зеленским закончить поставку обещанного ЕС 1 миллиона снарядов до конца 2024 года. “Мы говорим об обещании, касавшемся конкретно снарядов калибра 155 миллиметров. И более половины из них, между прочем, были (поставлены – ред.) из Чешской Республики по так называемой инициативе по боеприпасам”, - прокомментировал Копечны слова Борреля в интервью Чешскому радио. Он добавил, что значительная часть переданных Киеву снарядов была найдена за пределами Евросоюза. По мнению чиновника, долгий срок поставки боеприпасов объясняется незнанием производственных возможностей и логистического процесса. Идея закупить сотни тысяч артиллерийских боеприпасов в третьих странах для Украины, известная как "чешская инициатива по боеприпасам", впервые была публично озвучена президентом Чехии Петром Павелом на Мюнхенской конференции по безопасности в середине февраля этого года. По словам Павела, Чехия идентифицировала в третьих странах полмиллиона единиц боеприпасов калибра 155 миллиметров и 300 тысяч единиц боеприпасов калибра 122 миллиметра, которые могут быть поставлены на Украину в течение нескольких недель, если партнеры в США, Германии, Швеции или других странах обеспечат финансирование. При этом сама Чехия позиционирует себя в качестве посредника, согласовывая подписание меморандумов и координируя логистические аспекты поставок. Как ранее сообщил глава чешского МИД Ян Липавский, к инициативе присоединились 18 стран. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://1prime.ru/20241112/zelenskiy-852760028.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, ес, нато, снаряды