https://1prime.ru/20241112/snaryady-852771856.html
Назван объем снарядов, полученный Киевом в рамках чешской инициативы
Назван объем снарядов, полученный Киевом в рамках чешской инициативы - 12.11.2024, ПРАЙМ
Назван объем снарядов, полученный Киевом в рамках чешской инициативы
Более 50% снарядов калибра 155 миллиметров, поставленных на Украину союзниками Киева в ЕС, были переданы в рамках так называемой чешской инициативы по... | 12.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-12T17:26+0300
2024-11-12T17:26+0300
2024-11-12T17:26+0300
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МОСКВА, 12 ноя – ПРАЙМ. Более 50% снарядов калибра 155 миллиметров, поставленных на Украину союзниками Киева в ЕС, были переданы в рамках так называемой чешской инициативы по боеприпасам, заявил уполномоченный правительства Чехии по вопросам восстановления Украины Томаш Копечны. В понедельник глава европейской дипломатии Жозеп Боррель пообещал на встрече с Владимиром Зеленским закончить поставку обещанного ЕС 1 миллиона снарядов до конца 2024 года. “Мы говорим об обещании, касавшемся конкретно снарядов калибра 155 миллиметров. И более половины из них, между прочем, были (поставлены – ред.) из Чешской Республики по так называемой инициативе по боеприпасам”, - прокомментировал Копечны слова Борреля в интервью Чешскому радио. Он добавил, что значительная часть переданных Киеву снарядов была найдена за пределами Евросоюза. По мнению чиновника, долгий срок поставки боеприпасов объясняется незнанием производственных возможностей и логистического процесса. Идея закупить сотни тысяч артиллерийских боеприпасов в третьих странах для Украины, известная как "чешская инициатива по боеприпасам", впервые была публично озвучена президентом Чехии Петром Павелом на Мюнхенской конференции по безопасности в середине февраля этого года. По словам Павела, Чехия идентифицировала в третьих странах полмиллиона единиц боеприпасов калибра 155 миллиметров и 300 тысяч единиц боеприпасов калибра 122 миллиметра, которые могут быть поставлены на Украину в течение нескольких недель, если партнеры в США, Германии, Швеции или других странах обеспечат финансирование. При этом сама Чехия позиционирует себя в качестве посредника, согласовывая подписание меморандумов и координируя логистические аспекты поставок. Как ранее сообщил глава чешского МИД Ян Липавский, к инициативе присоединились 18 стран. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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украина, ес, нато, снаряды
Вооружения, УКРАИНА, ЕС, НАТО, снаряды
Назван объем снарядов, полученный Киевом в рамках чешской инициативы
Копечны: Киев получил более 50% натовских снарядов в рамках чешской инициативы
МОСКВА, 12 ноя – ПРАЙМ. Более 50% снарядов калибра 155 миллиметров, поставленных на Украину союзниками Киева в ЕС, были переданы в рамках так называемой чешской инициативы по боеприпасам, заявил уполномоченный правительства Чехии по вопросам восстановления Украины Томаш Копечны.
В понедельник глава европейской дипломатии Жозеп Боррель пообещал на встрече с Владимиром Зеленским закончить поставку обещанного ЕС 1 миллиона снарядов до конца 2024 года.
“Мы говорим об обещании, касавшемся конкретно снарядов калибра 155 миллиметров. И более половины из них, между прочем, были (поставлены – ред.) из Чешской Республики по так называемой инициативе по боеприпасам”, - прокомментировал Копечны слова Борреля в интервью Чешскому радио.
Он добавил, что значительная часть переданных Киеву снарядов была найдена за пределами Евросоюза. По мнению чиновника, долгий срок поставки боеприпасов объясняется незнанием производственных возможностей и логистического процесса.
Идея закупить сотни тысяч артиллерийских боеприпасов в третьих странах для Украины, известная как "чешская инициатива по боеприпасам", впервые была публично озвучена президентом Чехии Петром Павелом на Мюнхенской конференции по безопасности в середине февраля этого года. По словам Павела, Чехия идентифицировала в третьих странах полмиллиона единиц боеприпасов калибра 155 миллиметров и 300 тысяч единиц боеприпасов калибра 122 миллиметра, которые могут быть поставлены на Украину в течение нескольких недель, если партнеры в США, Германии, Швеции или других странах обеспечат финансирование. При этом сама Чехия позиционирует себя в качестве посредника, согласовывая подписание меморандумов и координируя логистические аспекты поставок. Как ранее сообщил глава чешского МИД Ян Липавский, к инициативе присоединились 18 стран.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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