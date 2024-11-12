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Убьет двух зайцев. Назван главный козырь Трампа в отношениях с Европой - 12.11.2024, ПРАЙМ
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Убьет двух зайцев. Назван главный козырь Трампа в отношениях с Европой
Убьет двух зайцев. Назван главный козырь Трампа в отношениях с Европой - 12.11.2024, ПРАЙМ
Убьет двух зайцев. Назван главный козырь Трампа в отношениях с Европой
Сделка Брюсселя и Вашингтона по экспорту американского СПГ может стать "разменной монетой", благодаря которой новый американский президент Дональд Трамп... | 12.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-12T13:38+0300
2024-11-12T13:39+0300
энергетика
спг
сша
европа
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Сделка Брюсселя и Вашингтона по экспорту американского СПГ может стать "разменной монетой", благодаря которой новый американский президент Дональд Трамп откажется от повышения импортных тарифов для европейских компаний, пишет издание Financial Times. Кроме того, отметили европейские чиновники, сделка может стать решением в вопросе зависимости континента от импорта российских энергоресурсов. При этом выход на европейский рынок в сочетании с обещанием Трампа об отмене паузы в выдаче экспортных лицензий благоприятно отразится на американских компаниях по производству СПГ."В последние годы Европа оперативно создала необходимую инфраструктуру, чтобы обеспечить приток СПГ в регион, и при наличии необходимой политической поддержки и нормативной определенности Соединенные Штаты имеют все возможности для удовлетворения долгосрочного спроса", - заявил Майкл Сейбл, исполнительный директор Venture Global, ведущего разработчика сжиженного природного газа из США.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приветствовала наращивание газовых поставок из Штатов, заявив, что поставляемые российские ресурсы можно заменить более дешевым СПГ из США, который только снизит стоимость электроэнергии.Джеффри Мартин, главный исполнительный директор Sempra, разрабатывающего СПГ, также отметил, что экспорт сжиженного природного газа остается важным инструментом американской политики.
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спг, сша, европа
Энергетика, СПГ, США, ЕВРОПА
13:38 12.11.2024 (обновлено: 13:39 12.11.2024)
 
Убьет двух зайцев. Назван главный козырь Трампа в отношениях с Европой

FT: экспорт СПГ может стать решающим козырем в торговых переговорах между США и ЕС

© РИА Новости . Антон Денисов | Перейти в медиабанкФлаг у посольства США в Москве
Флаг у посольства США в Москве - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости . Антон Денисов
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Сделка Брюсселя и Вашингтона по экспорту американского СПГ может стать "разменной монетой", благодаря которой новый американский президент Дональд Трамп откажется от повышения импортных тарифов для европейских компаний, пишет издание Financial Times.
Кроме того, отметили европейские чиновники, сделка может стать решением в вопросе зависимости континента от импорта российских энергоресурсов. При этом выход на европейский рынок в сочетании с обещанием Трампа об отмене паузы в выдаче экспортных лицензий благоприятно отразится на американских компаниях по производству СПГ.
"В последние годы Европа оперативно создала необходимую инфраструктуру, чтобы обеспечить приток СПГ в регион, и при наличии необходимой политической поддержки и нормативной определенности Соединенные Штаты имеют все возможности для удовлетворения долгосрочного спроса", - заявил Майкл Сейбл, исполнительный директор Venture Global, ведущего разработчика сжиженного природного газа из США.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приветствовала наращивание газовых поставок из Штатов, заявив, что поставляемые российские ресурсы можно заменить более дешевым СПГ из США, который только снизит стоимость электроэнергии.
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Джеффри Мартин, главный исполнительный директор Sempra, разрабатывающего СПГ, также отметил, что экспорт сжиженного природного газа остается важным инструментом американской политики.
 
ЭнергетикаСПГСШАЕВРОПА
 
 
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