https://1prime.ru/20241112/stavka-852757186.html

Банк России опроверг заявление депутата КПРФ о снижении ставки в марте

Банк России опроверг заявление депутата КПРФ о снижении ставки в марте - 12.11.2024, ПРАЙМ

Банк России опроверг заявление депутата КПРФ о снижении ставки в марте

Банк России опроверг сообщение депутата Госдумы Прусаковой о снижении ключевой ставки в марте: глава регулятора Эльвира Набиуллина не называла конкретных сроков | 12.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-12T11:48+0300

2024-11-12T11:48+0300

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банк россии

ставка банка россии

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Банк России опроверг сообщение депутата Госдумы Прусаковой о снижении ключевой ставки в марте: глава регулятора Эльвира Набиуллина не называла конкретных сроков её изменения, говорится в заявлении ЦБ РФ.Ранее во вторник депутат Госдумы Мария Прусакова в своем Telegram-канале написала, что Набиуллина на встрече с фракцией КПРФ пообещала, что ключевая ставка будет снижаться с марта и постепенно достигнет уровня 2023 года."Эта информация не соответствует действительности. Председатель Банка России, выступая перед фракцией КПРФ, не называла конкретных сроков изменения ключевой ставки. Траектория ставки будет определяться динамикой инфляции и инфляционных ожиданий. Прогнозная траектория опубликована в составе среднесрочного прогноза после заседания совета директоров по ставке 25 октября", - говорится в сообщении ЦБ РФ в Telegram-канале.

https://1prime.ru/20241112/stavka-852754604.html

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ставка банка россии, эльвира набиуллина