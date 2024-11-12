https://1prime.ru/20241112/stavka-852757186.html
Банк России опроверг заявление депутата КПРФ о снижении ставки в марте
Банк России опроверг заявление депутата КПРФ о снижении ставки в марте - 12.11.2024, ПРАЙМ
Банк России опроверг заявление депутата КПРФ о снижении ставки в марте
Банк России опроверг сообщение депутата Госдумы Прусаковой о снижении ключевой ставки в марте: глава регулятора Эльвира Набиуллина не называла конкретных сроков | 12.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-12T11:48+0300
2024-11-12T11:48+0300
2024-11-12T11:51+0300
банк россии
ставка банка россии
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Банк России опроверг сообщение депутата Госдумы Прусаковой о снижении ключевой ставки в марте: глава регулятора Эльвира Набиуллина не называла конкретных сроков её изменения, говорится в заявлении ЦБ РФ.Ранее во вторник депутат Госдумы Мария Прусакова в своем Telegram-канале написала, что Набиуллина на встрече с фракцией КПРФ пообещала, что ключевая ставка будет снижаться с марта и постепенно достигнет уровня 2023 года."Эта информация не соответствует действительности. Председатель Банка России, выступая перед фракцией КПРФ, не называла конкретных сроков изменения ключевой ставки. Траектория ставки будет определяться динамикой инфляции и инфляционных ожиданий. Прогнозная траектория опубликована в составе среднесрочного прогноза после заседания совета директоров по ставке 25 октября", - говорится в сообщении ЦБ РФ в Telegram-канале.
https://1prime.ru/20241112/stavka-852754604.html
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ставка банка россии, эльвира набиуллина
Банк России, ставка Банка России, Эльвира Набиуллина
Банк России опроверг заявление депутата КПРФ о снижении ставки в марте
ЦБ: Набиуллина не называла конкретных сроков изменения ключевой ставки
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Банк России опроверг сообщение депутата Госдумы Прусаковой о снижении ключевой ставки в марте: глава регулятора Эльвира Набиуллина не называла конкретных сроков её изменения, говорится в заявлении ЦБ РФ.
Ранее во вторник депутат Госдумы Мария Прусакова в своем Telegram-канале написала, что Набиуллина на встрече с фракцией КПРФ пообещала, что ключевая ставка будет снижаться с марта и постепенно достигнет уровня 2023 года.
"Эта информация не соответствует действительности. Председатель Банка России, выступая перед фракцией КПРФ, не называла конкретных сроков изменения ключевой ставки. Траектория ставки будет определяться динамикой инфляции и инфляционных ожиданий. Прогнозная траектория опубликована в составе среднесрочного прогноза после заседания совета директоров по ставке 25 октября", - говорится в сообщении ЦБ РФ в Telegram-канале.
КПРФ: Набиуллина пообещала снижение ставки до уровня 2023 года с марта