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Банк России опроверг заявление депутата КПРФ о снижении ставки в марте - 12.11.2024, ПРАЙМ
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Банк России опроверг заявление депутата КПРФ о снижении ставки в марте
Банк России опроверг заявление депутата КПРФ о снижении ставки в марте - 12.11.2024, ПРАЙМ
Банк России опроверг заявление депутата КПРФ о снижении ставки в марте
Банк России опроверг сообщение депутата Госдумы Прусаковой о снижении ключевой ставки в марте: глава регулятора Эльвира Набиуллина не называла конкретных сроков | 12.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-12T11:48+0300
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банк россии
ставка банка россии
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Банк России опроверг сообщение депутата Госдумы Прусаковой о снижении ключевой ставки в марте: глава регулятора Эльвира Набиуллина не называла конкретных сроков её изменения, говорится в заявлении ЦБ РФ.Ранее во вторник депутат Госдумы Мария Прусакова в своем Telegram-канале написала, что Набиуллина на встрече с фракцией КПРФ пообещала, что ключевая ставка будет снижаться с марта и постепенно достигнет уровня 2023 года."Эта информация не соответствует действительности. Председатель Банка России, выступая перед фракцией КПРФ, не называла конкретных сроков изменения ключевой ставки. Траектория ставки будет определяться динамикой инфляции и инфляционных ожиданий. Прогнозная траектория опубликована в составе среднесрочного прогноза после заседания совета директоров по ставке 25 октября", - говорится в сообщении ЦБ РФ в Telegram-канале.
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ставка банка россии, эльвира набиуллина
Банк России, ставка Банка России, Эльвира Набиуллина
11:48 12.11.2024 (обновлено: 11:51 12.11.2024)
 
Банк России опроверг заявление депутата КПРФ о снижении ставки в марте

ЦБ: Набиуллина не называла конкретных сроков изменения ключевой ставки

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Банк России опроверг сообщение депутата Госдумы Прусаковой о снижении ключевой ставки в марте: глава регулятора Эльвира Набиуллина не называла конкретных сроков её изменения, говорится в заявлении ЦБ РФ.
Ранее во вторник депутат Госдумы Мария Прусакова в своем Telegram-канале написала, что Набиуллина на встрече с фракцией КПРФ пообещала, что ключевая ставка будет снижаться с марта и постепенно достигнет уровня 2023 года.
"Эта информация не соответствует действительности. Председатель Банка России, выступая перед фракцией КПРФ, не называла конкретных сроков изменения ключевой ставки. Траектория ставки будет определяться динамикой инфляции и инфляционных ожиданий. Прогнозная траектория опубликована в составе среднесрочного прогноза после заседания совета директоров по ставке 25 октября", - говорится в сообщении ЦБ РФ в Telegram-канале.
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2024
КПРФ: Набиуллина пообещала снижение ставки до уровня 2023 года с марта
10:56
 
Банк Россииставка Банка РоссииЭльвира Набиуллина
 
 
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