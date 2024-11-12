https://1prime.ru/20241112/stavka-852770159.html
Ставка ЦБ останется двузначной в ближайшие три года, считают в Sber CIB
Ставка ЦБ останется двузначной в ближайшие три года, считают в Sber CIB - 12.11.2024, ПРАЙМ
Ставка ЦБ останется двузначной в ближайшие три года, считают в Sber CIB
Ключевая ставка Банка России останется двузначной в ближайшие три года - так, даже к концу 2027 года она не опустится ниже 11%, считает аналитик Sber CIB Денис... | 12.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-12T17:01+0300
2024-11-12T17:01+0300
2024-11-12T17:01+0300
экономика
россия
ставка банка россии
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Ключевая ставка Банка России останется двузначной в ближайшие три года - так, даже к концу 2027 года она не опустится ниже 11%, считает аналитик Sber CIB Денис Иконников. "В ближайшие три года ставка (ключевая ЦБ РФ – ред.) будет двузначной. То есть в следующем году мы ждем ее снижения не раньше июня, и в конце следующего года она составит порядка 17%, к концу 2026 года – это будет уже 13%, 2027-го – 11%. То есть высокие ставки с нами надолго", - сказал Иконников в ходе бизнес-завтрака, организованного ИД "Коммерсант". Банк России 25 октября повысил ключевую ставку - сразу на 2 процентных пункта, до рекордных 21% годовых. Предыдущий исторический максимум в 20% был зафиксирован в феврале-апреле 2022 года. Тогда же регулятор дал и макроэкономический прогноз, согласно которому видит показатель средней ключевой ставки на следующий год в диапазоне 17-20%, в 2026 году - 12-13%, в 2027 году - 7,5-8,5%.
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россия, ставка банка россии
Экономика, РОССИЯ, ставка Банка России
Ставка ЦБ останется двузначной в ближайшие три года, считают в Sber CIB
Аналитик Sber CIB: ключевая ставка ЦБ останется двузначной в ближайшие три года
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Ключевая ставка Банка России останется двузначной в ближайшие три года - так, даже к концу 2027 года она не опустится ниже 11%, считает аналитик Sber CIB Денис Иконников.
"В ближайшие три года ставка (ключевая ЦБ РФ – ред.) будет двузначной. То есть в следующем году мы ждем ее снижения не раньше июня, и в конце следующего года она составит порядка 17%, к концу 2026 года – это будет уже 13%, 2027-го – 11%. То есть высокие ставки с нами надолго", - сказал Иконников в ходе бизнес-завтрака, организованного ИД "Коммерсант".
Банк России 25 октября повысил ключевую ставку - сразу на 2 процентных пункта, до рекордных 21% годовых. Предыдущий исторический максимум в 20% был зафиксирован в феврале-апреле 2022 года. Тогда же регулятор дал и макроэкономический прогноз, согласно которому видит показатель средней ключевой ставки на следующий год в диапазоне 17-20%, в 2026 году - 12-13%, в 2027 году - 7,5-8,5%.
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