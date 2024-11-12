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Стало известно, сколько банков в России подняли ставки по депозитам
Стало известно, сколько банков в России подняли ставки по депозитам - 12.11.2024, ПРАЙМ
Стало известно, сколько банков в России подняли ставки по депозитам
Более 20 российских банков в ноябре подняли ставки по депозитам, в том числе пять – из двадцатки крупнейших, следует из сообщения пресс-службы маркетплейса... | 12.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-12T19:08+0300
2024-11-12T19:08+0300
2024-11-12T19:08+0300
экономика
россия
банки
ставки по вкладам
банковские депозиты
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Более 20 российских банков в ноябре подняли ставки по депозитам, в том числе пять – из двадцатки крупнейших, следует из сообщения пресс-службы маркетплейса "Финуслуги". "Как свидетельствует индекс вкладов маркетплейса Финуслуги, рассчитываемый по топ-50 банкам, в период мониторинга с 2 ноября по 11 ноября 2024 года ставки по депозитам повысил 21 банк, при этом пять из них входят в топ-20", - говорится в сообщении. "На прошедшей неделе темпы роста ставок по вкладам снизились по сравнению с предыдущей неделей в 2-3 раза, а число банков, повысивших доходность депозитов, снизилось более чем на треть (на предшествующей неделе ставки повысили 32 банка)", - отмечает при этом маркетплейс. По его данным, по сравнению со ставками на 2 ноября индекс ставок по вкладам в топ-50 крупнейших банков РФ вырос на 0,32–0,49 процентного пункта – до 19,5–20,93% годовых. При этом в предыдущий период - с 28 октября по 2 ноября - индекс ставок в топ-50 банков вырос на 1–1,06 процентного пункта. Как отметила пресс-служба, несмотря на замедление роста ставок, они остаются высокими и сопоставимы с доходностью, которая была в марте 2022 года. В период со 2 по 11 ноября лидерами роста стали вклады на год — средняя ставка по ним превысила 20% годовых. Она выросла на 0,49 процентного пункта - с 19,62% до 20,11%. "Среди всех сроков в настоящее время максимальные ставки банки предлагают по вкладам на 6-12 месяцев — они остаются на уровне 23,5%, что на 2,5 процентного пункта выше текущего уровня ключевой ставки. Максимальная ставка на сроке три месяца — 23% годовых", - сказано в сообщении маркетплейса. Там уточнили, что индекс вкладов "Финуслуг" рассчитывается по вкладам срочностью в три, шесть и 12 месяцев.
https://1prime.ru/20241112/stavka-852770159.html
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россия, банки, ставки по вкладам, банковские депозиты
Экономика, РОССИЯ, Банки, ставки по вкладам, банковские депозиты
Стало известно, сколько банков в России подняли ставки по депозитам
"Финуслуги": более 20 российских банков подняли в ноябре ставки по депозитам
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Более 20 российских банков в ноябре подняли ставки по депозитам, в том числе пять – из двадцатки крупнейших, следует из сообщения пресс-службы маркетплейса "Финуслуги".
"Как свидетельствует индекс вкладов маркетплейса Финуслуги, рассчитываемый по топ-50 банкам, в период мониторинга с 2 ноября по 11 ноября 2024 года ставки по депозитам повысил 21 банк, при этом пять из них входят в топ-20", - говорится в сообщении.
"На прошедшей неделе темпы роста ставок по вкладам снизились по сравнению с предыдущей неделей в 2-3 раза, а число банков, повысивших доходность депозитов, снизилось более чем на треть (на предшествующей неделе ставки повысили 32 банка)", - отмечает при этом маркетплейс.
По его данным, по сравнению со ставками на 2 ноября индекс ставок по вкладам в топ-50 крупнейших банков РФ вырос на 0,32–0,49 процентного пункта – до 19,5–20,93% годовых. При этом в предыдущий период - с 28 октября по 2 ноября - индекс ставок в топ-50 банков вырос на 1–1,06 процентного пункта.
Как отметила пресс-служба, несмотря на замедление роста ставок, они остаются высокими и сопоставимы с доходностью, которая была в марте 2022 года. В период со 2 по 11 ноября лидерами роста стали вклады на год — средняя ставка по ним превысила 20% годовых. Она выросла на 0,49 процентного пункта - с 19,62% до 20,11%.
"Среди всех сроков в настоящее время максимальные ставки банки предлагают по вкладам на 6-12 месяцев — они остаются на уровне 23,5%, что на 2,5 процентного пункта выше текущего уровня ключевой ставки. Максимальная ставка на сроке три месяца — 23% годовых", - сказано в сообщении маркетплейса.
Там уточнили, что индекс вкладов "Финуслуг" рассчитывается по вкладам срочностью в три, шесть и 12 месяцев.
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