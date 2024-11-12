https://1prime.ru/20241112/strakhovanie-852757928.html

Объем подлежащих страхованию вкладов за 9 месяцев вырос на 16,6%

Объем подлежащих страхованию вкладов за 9 месяцев вырос на 16,6% - 12.11.2024, ПРАЙМ

Объем подлежащих страхованию вкладов за 9 месяцев вырос на 16,6%

Общий объем подлежащих страхованию средств во вкладах увеличился за январь-сентябрь 2024 года на 16,6% - до 70 триллионов рублей, сообщает Агентство по... | 12.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-12T12:18+0300

2024-11-12T12:18+0300

2024-11-12T12:19+0300

банковский вклад

страхование вкладов

асв

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Общий объем подлежащих страхованию средств во вкладах увеличился за январь-сентябрь 2024 года на 16,6% - до 70 триллионов рублей, сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ). "Общий объем подлежащих страхованию средств во вкладах увеличился за январь-сентябрь 2024 года на 16,6% - до 70 триллионов рублей. Это максимальный рост за 14 лет", - сообщается в мониторинге застрахованных вкладов за январь-сентябрь 2024 года. Согласно данным мониторинга, вклады населения выросли на 14,8% - до 51,6 триллиона рублей, вклады индивидуальных предпринимателей - на 13,5%, до 2,4 триллиона рублей. Средства на счетах юридических лиц, подлежащие страхованию, выросли на 26,6% - до 9,1 триллиона рублей, средства на счетах эскроу - на 20,3%, до 6,7 триллиона рублей. Отмечается, что быстрее всего росли вклады физических лиц в диапазоне от 3 миллионов до 10 миллионов рублей - на 26% по сумме и на 27,4% по количеству вкладчиков. Также росли вклады юридических лиц свыше 20 миллионов рублей - на 35,9% по сумме и на 17,1% по количеству вкладчиков. "Значительный рост таких вкладов обусловлен началом страхования в марте 2024 года средств средних предприятий, социально ориентированных некоммерческих организаций и профсоюзов", - поясняет АСВ. Средний размер вклада физического лица на 1 октября 2024 года составил 370 тысяч рублей, отмечается в мониторинге застрахованных вкладов.

https://1prime.ru/20241112/stavka-852757186.html

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банковский вклад, страхование вкладов, асв