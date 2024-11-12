https://1prime.ru/20241112/sud-852755925.html

Суд отклонил апелляцию Euroclear на взыскание в пользу "Зарубежнефти"

Суд отклонил апелляцию Euroclear на взыскание в пользу "Зарубежнефти" - 12.11.2024, ПРАЙМ

Суд отклонил апелляцию Euroclear на взыскание в пользу "Зарубежнефти"

Девятый арбитражный апелляционный суд поддержал нижестоящую инстанцию, которая по иску российской госкомпании "Зарубежнефть" взыскала около 58,1 миллиона... | 12.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-12T11:29+0300

2024-11-12T11:29+0300

2024-11-12T11:29+0300

россия

суд

зарубежнефть

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/11/847454992_0:0:3177:1788_1920x0_80_0_0_7b5531a6d631787092141dc7375580d6.jpg

МОСКВА, 12 ноя – ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд поддержал нижестоящую инстанцию, которая по иску российской госкомпании "Зарубежнефть" взыскала около 58,1 миллиона долларов (около 5,7 миллиарда рублей по текущему курсу) с крупного европейского депозитария Euroclear Bank. Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, апелляционный суд во вторник отклонил жалобу ответчика на принятое в августе решение арбитражного суда Москвы, после чего оно вступило в законную силу. В судебном акте говорится, что "Зарубежнефть" является держателем портфеля еврооблигаций, выпущенных эмитентами-нерезидентами, бенефициарами-резидентами по которым выступают крупнейшие российские компании: "Роснефть", "Газпром", "Газпром нефть", "Новатэк". А в результате введенных Евросоюзом ограничительных мер и бездействия, как сказано в решении, со стороны Euroclear Bank истец не может получить ни суммы погашения по еврооблигациям в размере около 58 миллионов долларов, ни купонный доход в размере около 116 тысяч долларов. Суд первой инстанции счел доказанным причинение ответчиком убытков и полностью удовлетворил иск "Зарубежнефти". Европейские страны в 2022 году ввели санкции против Национального расчетного депозитария (НРД). В результате денежные средства и ценные бумаги российских клиентов были заблокированы на счетах НРД в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream. Также под блокировку подпали средства на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах. Многие российские банки, компании и физлица подали в российские суды иски к бельгийскому Euroclear Bank и люксембургской Clearstream Banking, связанные с заморозкой активов. "Зарубежнефть" – на 100% государственная нефтегазовая компания. Специализируется на разработке нефтегазовых месторождений в России и за границей. Разрабатывает месторождения в Ненецком автономном округе, осваивает континентальный шельф юга Вьетнама в рамках совместного предприятия "Вьетсовпетро", также добывает нефть в Узбекистане, на Кубе, реализует проекты в Египте и Индонезии.

https://1prime.ru/20241102/isk-852562402.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, суд, зарубежнефть