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Суд отклонил апелляцию Euroclear на взыскание в пользу "Зарубежнефти" - 12.11.2024, ПРАЙМ
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Суд отклонил апелляцию Euroclear на взыскание в пользу "Зарубежнефти"
Суд отклонил апелляцию Euroclear на взыскание в пользу "Зарубежнефти" - 12.11.2024, ПРАЙМ
Суд отклонил апелляцию Euroclear на взыскание в пользу "Зарубежнефти"
Девятый арбитражный апелляционный суд поддержал нижестоящую инстанцию, которая по иску российской госкомпании "Зарубежнефть" взыскала около 58,1 миллиона... | 12.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-12T11:29+0300
2024-11-12T11:29+0300
россия
суд
зарубежнефть
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МОСКВА, 12 ноя – ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд поддержал нижестоящую инстанцию, которая по иску российской госкомпании "Зарубежнефть" взыскала около 58,1 миллиона долларов (около 5,7 миллиарда рублей по текущему курсу) с крупного европейского депозитария Euroclear Bank. Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, апелляционный суд во вторник отклонил жалобу ответчика на принятое в августе решение арбитражного суда Москвы, после чего оно вступило в законную силу. В судебном акте говорится, что "Зарубежнефть" является держателем портфеля еврооблигаций, выпущенных эмитентами-нерезидентами, бенефициарами-резидентами по которым выступают крупнейшие российские компании: "Роснефть", "Газпром", "Газпром нефть", "Новатэк". А в результате введенных Евросоюзом ограничительных мер и бездействия, как сказано в решении, со стороны Euroclear Bank истец не может получить ни суммы погашения по еврооблигациям в размере около 58 миллионов долларов, ни купонный доход в размере около 116 тысяч долларов. Суд первой инстанции счел доказанным причинение ответчиком убытков и полностью удовлетворил иск "Зарубежнефти". Европейские страны в 2022 году ввели санкции против Национального расчетного депозитария (НРД). В результате денежные средства и ценные бумаги российских клиентов были заблокированы на счетах НРД в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream. Также под блокировку подпали средства на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах. Многие российские банки, компании и физлица подали в российские суды иски к бельгийскому Euroclear Bank и люксембургской Clearstream Banking, связанные с заморозкой активов. "Зарубежнефть" – на 100% государственная нефтегазовая компания. Специализируется на разработке нефтегазовых месторождений в России и за границей. Разрабатывает месторождения в Ненецком автономном округе, осваивает континентальный шельф юга Вьетнама в рамках совместного предприятия "Вьетсовпетро", также добывает нефть в Узбекистане, на Кубе, реализует проекты в Египте и Индонезии.
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россия, суд, зарубежнефть
РОССИЯ, суд, Зарубежнефть
11:29 12.11.2024
 
Суд отклонил апелляцию Euroclear на взыскание в пользу "Зарубежнефти"

Суд отклонил апелляцию Euroclear на взыскание $58,1 млн в пользу "Зарубежнефти"

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкВерховный суд Российской Федерации
Верховный суд Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 12 ноя – ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд поддержал нижестоящую инстанцию, которая по иску российской госкомпании "Зарубежнефть" взыскала около 58,1 миллиона долларов (около 5,7 миллиарда рублей по текущему курсу) с крупного европейского депозитария Euroclear Bank.
Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, апелляционный суд во вторник отклонил жалобу ответчика на принятое в августе решение арбитражного суда Москвы, после чего оно вступило в законную силу.
В судебном акте говорится, что "Зарубежнефть" является держателем портфеля еврооблигаций, выпущенных эмитентами-нерезидентами, бенефициарами-резидентами по которым выступают крупнейшие российские компании: "Роснефть", "Газпром", "Газпром нефть", "Новатэк". А в результате введенных Евросоюзом ограничительных мер и бездействия, как сказано в решении, со стороны Euroclear Bank истец не может получить ни суммы погашения по еврооблигациям в размере около 58 миллионов долларов, ни купонный доход в размере около 116 тысяч долларов.
Суд первой инстанции счел доказанным причинение ответчиком убытков и полностью удовлетворил иск "Зарубежнефти".
Европейские страны в 2022 году ввели санкции против Национального расчетного депозитария (НРД). В результате денежные средства и ценные бумаги российских клиентов были заблокированы на счетах НРД в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream. Также под блокировку подпали средства на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах. Многие российские банки, компании и физлица подали в российские суды иски к бельгийскому Euroclear Bank и люксембургской Clearstream Banking, связанные с заморозкой активов.
"Зарубежнефть" – на 100% государственная нефтегазовая компания. Специализируется на разработке нефтегазовых месторождений в России и за границей. Разрабатывает месторождения в Ненецком автономном округе, осваивает континентальный шельф юга Вьетнама в рамках совместного предприятия "Вьетсовпетро", также добывает нефть в Узбекистане, на Кубе, реализует проекты в Египте и Индонезии.
Верховный суд Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 02.11.2024
Суд снизил сумму по иску ТКБ к Euroclear Bank на 9 миллионов долларов
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