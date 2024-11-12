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Суд взыскал с "Мосметростроя" неустойку в пользу Московского метрополитена - 12.11.2024, ПРАЙМ
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Суд взыскал с "Мосметростроя" неустойку в пользу Московского метрополитена
Суд взыскал с "Мосметростроя" неустойку в пользу Московского метрополитена - 12.11.2024, ПРАЙМ
Суд взыскал с "Мосметростроя" неустойку в пользу Московского метрополитена
Арбитражный суд Москвы по иску Московского метрополитена, требовавшего взыскать около 1,3 миллиарда рублей неустойки со своего крупного строительного подрядчика | 12.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-12T16:10+0300
2024-11-12T16:10+0300
россия
суд
московское метро
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МОСКВА, 12 ноя – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску Московского метрополитена, требовавшего взыскать около 1,3 миллиарда рублей неустойки со своего крупного строительного подрядчика АО "Московский метрострой", взыскал с ответчика 1 миллиард рублей, следует из опубликованного во вторник решения суда. Стороны в 2016 году заключили договор стоимостью около 10,8 миллиарда рублей, по которому "Мосметрострой" обязался провести аварийно-восстановительные работы для усиления несущих конструкций и благоустройства вестибюлей, платформ и прилегающей территории станций "Студенческая", "Фили", "Багратионовская", "Филевский парк", "Пионерская", "Кунцевская", а также работы для усиления и восстановления несущих и ограждающих конструкций открытого участка пути от "Студенческой" до "Кунцевской" на Филевской линии московского метро. Завершить работы подрядчик должен был до конца 2022 года, однако стороны договорились отодвинуть срок на год, если "Мосметрострой" представит заказчику независимую банковскую гарантию. Ответчик получить гарантию не смог, и в марте метрополитен обратился в суд с этим иском. Как отмечал истец, на февраль работы были выполнены частично – только на сумму около 6,1 миллиарда рублей. И истец насчитал договорную неустойку за нарушение сроков в размере около 1,3 миллиарда рублей. Ответчик заявил в суде, что задержка вышла в том числе по вине заказчика, но суд эти доводы отклонил. В то же время суд удовлетворил ходатайство ответчика о снижении неустойки ввиду ее несоразмерности последствиям нарушения. Тем временем в феврале на портале "ГИС Торги" сообщалось, что власти Москвы выставили на торги с начальной ценой 75 миллионов рублей 100% акций "Мосметростроя". Лот представлял собой более 1,5 миллиарда акций АО "Московский метрострой", принадлежащих Москве. В мае столичные власти отменили торги. "Мосметрострой" - многопрофильная строительная компания, занимается возведением объектов метрополитена, подземных, транспортных, гражданских и других сооружений. В структуре компании - 25 основных и специализированных дочерних обществ. "Мосметрострой" был образован в 1931 году и заложил основы отечественного метростроения. Осенью 2022 года власти Москвы консолидировали 100% акций "Мосметростроя", в котором городу с 2019 года принадлежал 51%.
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россия, суд, московское метро
РОССИЯ, суд, московское метро
16:10 12.11.2024
 
Суд взыскал с "Мосметростроя" неустойку в пользу Московского метрополитена

Суд взыскал с "Мосметростроя" 1 млрд рублей в пользу Московского метрополитена

© Unsplash/Tingey Injury Law FirmСуд, правосудие
Суд, правосудие
© Unsplash/Tingey Injury Law Firm
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МОСКВА, 12 ноя – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску Московского метрополитена, требовавшего взыскать около 1,3 миллиарда рублей неустойки со своего крупного строительного подрядчика АО "Московский метрострой", взыскал с ответчика 1 миллиард рублей, следует из опубликованного во вторник решения суда.
Стороны в 2016 году заключили договор стоимостью около 10,8 миллиарда рублей, по которому "Мосметрострой" обязался провести аварийно-восстановительные работы для усиления несущих конструкций и благоустройства вестибюлей, платформ и прилегающей территории станций "Студенческая", "Фили", "Багратионовская", "Филевский парк", "Пионерская", "Кунцевская", а также работы для усиления и восстановления несущих и ограждающих конструкций открытого участка пути от "Студенческой" до "Кунцевской" на Филевской линии московского метро.
Завершить работы подрядчик должен был до конца 2022 года, однако стороны договорились отодвинуть срок на год, если "Мосметрострой" представит заказчику независимую банковскую гарантию. Ответчик получить гарантию не смог, и в марте метрополитен обратился в суд с этим иском. Как отмечал истец, на февраль работы были выполнены частично – только на сумму около 6,1 миллиарда рублей. И истец насчитал договорную неустойку за нарушение сроков в размере около 1,3 миллиарда рублей.
Ответчик заявил в суде, что задержка вышла в том числе по вине заказчика, но суд эти доводы отклонил. В то же время суд удовлетворил ходатайство ответчика о снижении неустойки ввиду ее несоразмерности последствиям нарушения.
Тем временем в феврале на портале "ГИС Торги" сообщалось, что власти Москвы выставили на торги с начальной ценой 75 миллионов рублей 100% акций "Мосметростроя". Лот представлял собой более 1,5 миллиарда акций АО "Московский метрострой", принадлежащих Москве. В мае столичные власти отменили торги.
"Мосметрострой" - многопрофильная строительная компания, занимается возведением объектов метрополитена, подземных, транспортных, гражданских и других сооружений. В структуре компании - 25 основных и специализированных дочерних обществ. "Мосметрострой" был образован в 1931 году и заложил основы отечественного метростроения. Осенью 2022 года власти Москвы консолидировали 100% акций "Мосметростроя", в котором городу с 2019 года принадлежал 51%.
Вид со смотровой площадки Николаевской сопки на Красноярск - ПРАЙМ, 1920, 04.10.2024
Строительство метро в Красноярске набирает обороты
4 октября, 17:19
 
РОССИЯсудмосковское метро
 
 
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