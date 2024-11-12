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В Казахстане заявили об ослаблении тенге на фоне победы Трампа на выборах

В Казахстане заявили об ослаблении тенге на фоне победы Трампа на выборах - 12.11.2024, ПРАЙМ

В Казахстане заявили об ослаблении тенге на фоне победы Трампа на выборах

Национальный банк Республики Казахстан (НБРК) связывает ослабление курса тенге с победой Дональда Трампа на президентских выборах в США и не исключает... | 12.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-12T17:42+0300

2024-11-12T17:42+0300

2024-11-12T17:42+0300

экономика

казахстан

тенге

дональд трамп

выборы в сша

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АСТАНА, 12 ноя - ПРАЙМ. Национальный банк Республики Казахстан (НБРК) связывает ослабление курса тенге с победой Дональда Трампа на президентских выборах в США и не исключает проведения валютных интервенций, говорится в комментарии зампредседателя НБРК Алии Молдабековой, распространённом во вторник пресс-службой банка. "В настоящее время мы наблюдаем повышенную волатильность на глобальных финансовых рынках, что связано с результатами президентских выборов в США. Победа Д. Трампа вызвала укрепление доллара США и ослабление валют развивающихся стран, включая тенге... Для восстановления справедливого курсообразования, нормального функционирования валютного рынка и недопущения рисков резких скачков курса национальной валюты Национальный банк готов оперативно реагировать и обеспечить проведение валютных интервенций", - говорится в комментарии Молдабековой, опубликованном на сайте банка. Также она отметила умеренное снижение нефтяных котировок с уровней 74-75 долларов США до 71,83 доллара США за баррель на фоне ожиданий экономистов, что потенциальные торговые пошлины и увеличение поставок нефти из США в период президентского срока Трампа приведут к переизбытку предложения. Молдабекова напомнила, что сильный доллар - традиционно негативный фактор для сырьевых товаров. Кроме того, казахстанский нацбанк видит заметное снижение предложения иностранной валюты в стране и одновременное увеличение спроса на неё, что, в свою очередь, способствует ослаблению курса тенге. Наблюдается увеличение числа сделок спекулятивного характера, что усиливает волатильность обменного курса. В условиях недостаточной ликвидности это может приводить к дестабилизирующим колебаниям курса. Национальный банк считает наблюдающуюся волатильность курса национальной валюты чрезмерной, заключила топ-менеджер. Согласно официальному рыночному курсу казахстанского нацбанка во вторник один доллар США стоит 492,65 тенге и приближается к психологической отметке в 500 тенге.

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казахстан, тенге, дональд трамп, выборы в сша