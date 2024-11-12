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Титов предложил Индии присоединиться к созданию нового совета в рамках ШОС

Титов предложил Индии присоединиться к созданию нового совета в рамках ШОС - 12.11.2024, ПРАЙМ

Титов предложил Индии присоединиться к созданию нового совета в рамках ШОС

Спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов предложил Индии присоединиться к... | 12.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-12T19:15+0300

2024-11-12T19:15+0300

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НЬЮ-ДЕЛИ, 12 ноя - ПРАЙМ. Спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов предложил Индии присоединиться к российской инициативе по созданию совета по устойчивому развитию в рамках ШОС. Об этом сообщила его пресс-служба. По словам Титова, российская сторона уже выступила с инициативой создания Совета по устойчивому развитию в рамках ШОС, и сегодня было предложено индийской стороне присоединиться к данной инициативе". "В выполнении программы 17 целей устойчивого развития (ЦУР) ООН, принятых в 2015 году, наметился ряд проблем, что требует неотложных корректирующих решений. Сегодня, через 9 лет после принятия ЦУР, только 17% задач демонстрируют достаточный прогресс для выполнения их к 2030 году, почти 50% имеют минимальный или умеренный прогресс, а более чем по одной трети наблюдается торможение или регресс", — заявил Титов в ходе заседания российско-индийской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству в Нью-Дели.Спецпредставитель пояснил, что причины отставания заключаются в слишком амбициозных планах по уровню и количеству задач, причем изначально не был заложен баланс между возможностями национальных экономик и поставленными целями. Также растет неравенство между развитыми странами и развивающимися, нарастает госдолг последних, добавил он. Титов напомнил недавнее высказывание президента России Владимира Путина о том, что глобальную климатическую повестку уже называют новой неоколониальной политикой. Спецпредставитель подчеркнул, что сегодня все слышнее требования стран и народов о справедливом климатическом и энергетическом переходе. Очевидно, что ЦУР не будут достигнуты к 2030 году и будут пересматриваться, добавил он. Титов призвал уже сейчас обсуждать введение нового формата механизма достижения ЦУР. Он отметил, что эффективнее всего это делать на базе групп стран, близких по своим позициям – например, на площадках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) или БРИКС.

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россия, индия, шос, борис титов