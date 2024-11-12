https://1prime.ru/20241112/toyota-852761387.html

Россиян предостерегли от покупки Toyota Aygo с пробегом

Россиян предостерегли от покупки Toyota Aygo с пробегом - 12.11.2024, ПРАЙМ

Россиян предостерегли от покупки Toyota Aygo с пробегом

Среди японских автомобилей на российском вторичном авторынке есть те, от покупки которых, стоит отказаться, передает издание "АвтоВзгляд". | 12.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-12T14:09+0300

2024-11-12T14:09+0300

2024-11-12T14:09+0300

россия

toyota

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Среди японских автомобилей на российском вторичном авторынке есть те, от покупки которых, стоит отказаться, передает издание "АвтоВзгляд".Согласно изданию, Toyota Aygo входит именно в эту категорию. Автомобиль обладает приятной ценой, однако имеет ряд недочетов. Так, литровый двигатель мощностью 67 л.с. не в состоянии обеспечить достаточную динамику. Кроме того, отмечается неудобный салон и маленький багажник, вместимость которого всего 168 литров.В издании также обратили внимание на узкий спектр опций и технологий.

https://1prime.ru/20241014/toyota-852166949.html

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россия, toyota