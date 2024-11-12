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Россиян предостерегли от покупки Toyota Aygo с пробегом - 12.11.2024, ПРАЙМ
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Россиян предостерегли от покупки Toyota Aygo с пробегом
Россиян предостерегли от покупки Toyota Aygo с пробегом - 12.11.2024, ПРАЙМ
Россиян предостерегли от покупки Toyota Aygo с пробегом
Среди японских автомобилей на российском вторичном авторынке есть те, от покупки которых, стоит отказаться, передает издание "АвтоВзгляд". | 12.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-12T14:09+0300
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россия
toyota
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Среди японских автомобилей на российском вторичном авторынке есть те, от покупки которых, стоит отказаться, передает издание "АвтоВзгляд".Согласно изданию, Toyota Aygo входит именно в эту категорию. Автомобиль обладает приятной ценой, однако имеет ряд недочетов. Так, литровый двигатель мощностью 67 л.с. не в состоянии обеспечить достаточную динамику. Кроме того, отмечается неудобный салон и маленький багажник, вместимость которого всего 168 литров.В издании также обратили внимание на узкий спектр опций и технологий.
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россия, toyota
РОССИЯ, Toyota
14:09 12.11.2024
 
Россиян предостерегли от покупки Toyota Aygo с пробегом

"АвтоВзгляд": Toyota Aygo на вторичном рынке имеет ряд недостатков

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкЛоготип Toyota
Логотип Toyota - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Среди японских автомобилей на российском вторичном авторынке есть те, от покупки которых, стоит отказаться, передает издание "АвтоВзгляд".
Согласно изданию, Toyota Aygo входит именно в эту категорию. Автомобиль обладает приятной ценой, однако имеет ряд недочетов. Так, литровый двигатель мощностью 67 л.с. не в состоянии обеспечить достаточную динамику.
Кроме того, отмечается неудобный салон и маленький багажник, вместимость которого всего 168 литров.
В издании также обратили внимание на узкий спектр опций и технологий.
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