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Сверкая пятками. Победа Трампа спровоцировала массовую релокацию из США - 12.11.2024, ПРАЙМ
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Сверкая пятками. Победа Трампа спровоцировала массовую релокацию из США
Сверкая пятками. Победа Трампа спровоцировала массовую релокацию из США - 12.11.2024, ПРАЙМ
Сверкая пятками. Победа Трампа спровоцировала массовую релокацию из США
Издание Washington Post разместило руководство для американцев, которые намерены покинуть США после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. | 12.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-12T15:25+0300
2024-11-12T15:25+0300
политика
сша
дональд трамп
релоканты
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Издание Washington Post разместило руководство для американцев, которые намерены покинуть США после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США."Сразу после избрания (президентом - прим. ред.) Дональда Трампа в США резко возросло количество поисковых запросов "переезд за границу", - сообщили авторы статьи. Так, издание выделило ряд популярных направлений для переезда - Канада, Великобритания, Австралия, Новая Зеландия и Ирландия. При этом в статье отмечается, что жизнь в эмиграции может стать сложной и дорогой. Граждан предупредили о существенных политических, экономических и климатических особенностях, а также ряде трудностей, с которыми они могут столкнуться.По словам главы компании Expatsi Джен Барнетт, за несколько часов после объявления результатов выборов президента трафик сайта компании, занимающейся релокацией, достиг месячного показателя, а за несколько дней объем продаж был как за несколько месяцев.
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сша, дональд трамп, релоканты
Политика, США, Дональд Трамп, релоканты
15:25 12.11.2024
 
Сверкая пятками. Победа Трампа спровоцировала массовую релокацию из США

Washington Post опубликовал руководство для желающих эмигрировать из США из-за Трампа

© Фото : Official social media of Donald TrumpДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2024
© Фото : Official social media of Donald Trump
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Издание Washington Post разместило руководство для американцев, которые намерены покинуть США после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США.
"Сразу после избрания (президентом - прим. ред.) Дональда Трампа в США резко возросло количество поисковых запросов "переезд за границу", - сообщили авторы статьи.
Так, издание выделило ряд популярных направлений для переезда - Канада, Великобритания, Австралия, Новая Зеландия и Ирландия. При этом в статье отмечается, что жизнь в эмиграции может стать сложной и дорогой. Граждан предупредили о существенных политических, экономических и климатических особенностях, а также ряде трудностей, с которыми они могут столкнуться.
По словам главы компании Expatsi Джен Барнетт, за несколько часов после объявления результатов выборов президента трафик сайта компании, занимающейся релокацией, достиг месячного показателя, а за несколько дней объем продаж был как за несколько месяцев.
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ПолитикаСШАДональд Трампрелоканты
 
 
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