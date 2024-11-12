https://1prime.ru/20241112/tramp-852766290.html

Сверкая пятками. Победа Трампа спровоцировала массовую релокацию из США

Сверкая пятками. Победа Трампа спровоцировала массовую релокацию из США - 12.11.2024, ПРАЙМ

Сверкая пятками. Победа Трампа спровоцировала массовую релокацию из США

Издание Washington Post разместило руководство для американцев, которые намерены покинуть США после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. | 12.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-12T15:25+0300

2024-11-12T15:25+0300

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политика

сша

дональд трамп

релоканты

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Издание Washington Post разместило руководство для американцев, которые намерены покинуть США после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США."Сразу после избрания (президентом - прим. ред.) Дональда Трампа в США резко возросло количество поисковых запросов "переезд за границу", - сообщили авторы статьи. Так, издание выделило ряд популярных направлений для переезда - Канада, Великобритания, Австралия, Новая Зеландия и Ирландия. При этом в статье отмечается, что жизнь в эмиграции может стать сложной и дорогой. Граждан предупредили о существенных политических, экономических и климатических особенностях, а также ряде трудностей, с которыми они могут столкнуться.По словам главы компании Expatsi Джен Барнетт, за несколько часов после объявления результатов выборов президента трафик сайта компании, занимающейся релокацией, достиг месячного показателя, а за несколько дней объем продаж был как за несколько месяцев.

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сша, дональд трамп, релоканты