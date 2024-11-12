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Евросоюз выделил Польше рекордный транш

Евросоюз выделил Польше рекордный транш - 12.11.2024, ПРАЙМ

Евросоюз выделил Польше рекордный транш

Европейский союз выделил Польше рекордный денежный транш в размере 40 миллиардов злотых (около 10 миллиардов долларов), сообщила министр развития и... | 12.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-12T18:13+0300

2024-11-12T18:13+0300

2024-11-12T18:13+0300

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ВАРШАВА, 12 ноя – ПРАЙМ. Европейский союз выделил Польше рекордный денежный транш в размере 40 миллиардов злотых (около 10 миллиардов долларов), сообщила министр развития и инфраструктуры Катажина Пельчиньская-Наленьч. "Сорок миллиардов злотых из KPO (национальный план восстановления – ред.) – рекордный транш из Европейского союза попадет в Польшу под новогоднюю елку", - написала Пельчиньская-Наленьч на платформе Х. Она пояснила, что Еврокомиссия одобрила вторую и третью заявку Польше на выделение средств в рамках национального плана восстановления. По словам министра, средства будут потрачены на ветропарки на Балтике, утепление домов и замену печей, онкологические госпитали, уход за пожилыми людьми, ремонт железнодорожных линий и новые поезда, автобусы, сеть скоростного интернета. Министр также сообщила, что четвертую и пятую заявки на выделение средств Польша намерена подать в Еврокомиссию в конце текущего года. В апреле Польша получила крупнейший со времени членства в ЕС транш объемом около 6,2 миллиарда евро, 3,9 миллиарда евро из этой суммы составляет заем, а 2,3 миллиарда - гранты. В июне прошлого года Европейская комиссия одобрила план восстановления пострадавшей от пандемии коронавируса экономики Польши на общую сумму более 35 миллиардов евро. План Польши (КРО) был одобрен с задержкой и несмотря на сохраняющиеся у ЕС претензии к Варшаве в части соблюдения европейских норм верховенства права. Позже глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС выделит Польше эти средства только в случае реализации реформ, на которых настаивают в ЕК. С целью получить эти деньги сейм Польши недавно принял изменения в закон о Верховном суде.

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ес, польша, транш, финансовая помощь