Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Евросоюз выделил Польше рекордный транш - 12.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241112/transh-852774398.html
Евросоюз выделил Польше рекордный транш
Евросоюз выделил Польше рекордный транш - 12.11.2024, ПРАЙМ
Евросоюз выделил Польше рекордный транш
Европейский союз выделил Польше рекордный денежный транш в размере 40 миллиардов злотых (около 10 миллиардов долларов), сообщила министр развития и... | 12.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-12T18:13+0300
2024-11-12T18:13+0300
экономика
ес
польша
транш
финансовая помощь
https://cdnn.1prime.ru/img/76346/30/763463031_0:214:4093:2516_1920x0_80_0_0_602de7a776d3610340a519f14042550f.jpg
ВАРШАВА, 12 ноя – ПРАЙМ. Европейский союз выделил Польше рекордный денежный транш в размере 40 миллиардов злотых (около 10 миллиардов долларов), сообщила министр развития и инфраструктуры Катажина Пельчиньская-Наленьч. "Сорок миллиардов злотых из KPO (национальный план восстановления – ред.) – рекордный транш из Европейского союза попадет в Польшу под новогоднюю елку", - написала Пельчиньская-Наленьч на платформе Х. Она пояснила, что Еврокомиссия одобрила вторую и третью заявку Польше на выделение средств в рамках национального плана восстановления. По словам министра, средства будут потрачены на ветропарки на Балтике, утепление домов и замену печей, онкологические госпитали, уход за пожилыми людьми, ремонт железнодорожных линий и новые поезда, автобусы, сеть скоростного интернета. Министр также сообщила, что четвертую и пятую заявки на выделение средств Польша намерена подать в Еврокомиссию в конце текущего года. В апреле Польша получила крупнейший со времени членства в ЕС транш объемом около 6,2 миллиарда евро, 3,9 миллиарда евро из этой суммы составляет заем, а 2,3 миллиарда - гранты. В июне прошлого года Европейская комиссия одобрила план восстановления пострадавшей от пандемии коронавируса экономики Польши на общую сумму более 35 миллиардов евро. План Польши (КРО) был одобрен с задержкой и несмотря на сохраняющиеся у ЕС претензии к Варшаве в части соблюдения европейских норм верховенства права. Позже глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС выделит Польше эти средства только в случае реализации реформ, на которых настаивают в ЕК. С целью получить эти деньги сейм Польши недавно принял изменения в закон о Верховном суде.
https://1prime.ru/20241112/polsha-852767756.html
польша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76346/30/763463031_226:0:3865:2729_1920x0_80_0_0_5ed88ed0bb94e49ab6d30ebfdf0a51f7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ес, польша, транш, финансовая помощь
Экономика, ЕС, ПОЛЬША, транш, финансовая помощь
18:13 12.11.2024
 
Евросоюз выделил Польше рекордный транш

Пельчиньская-Наленьч: ЕС выделил Польше рекордный транш в размере около $10 млрд

© fotolia.com / Kristina Afanasyeva%Флаг Польши
%Флаг Польши - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2024
© fotolia.com / Kristina Afanasyeva
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАРШАВА, 12 ноя – ПРАЙМ. Европейский союз выделил Польше рекордный денежный транш в размере 40 миллиардов злотых (около 10 миллиардов долларов), сообщила министр развития и инфраструктуры Катажина Пельчиньская-Наленьч.
"Сорок миллиардов злотых из KPO (национальный план восстановления – ред.) – рекордный транш из Европейского союза попадет в Польшу под новогоднюю елку", - написала Пельчиньская-Наленьч на платформе Х.
Она пояснила, что Еврокомиссия одобрила вторую и третью заявку Польше на выделение средств в рамках национального плана восстановления.
По словам министра, средства будут потрачены на ветропарки на Балтике, утепление домов и замену печей, онкологические госпитали, уход за пожилыми людьми, ремонт железнодорожных линий и новые поезда, автобусы, сеть скоростного интернета.
Министр также сообщила, что четвертую и пятую заявки на выделение средств Польша намерена подать в Еврокомиссию в конце текущего года.
В апреле Польша получила крупнейший со времени членства в ЕС транш объемом около 6,2 миллиарда евро, 3,9 миллиарда евро из этой суммы составляет заем, а 2,3 миллиарда - гранты.
В июне прошлого года Европейская комиссия одобрила план восстановления пострадавшей от пандемии коронавируса экономики Польши на общую сумму более 35 миллиардов евро. План Польши (КРО) был одобрен с задержкой и несмотря на сохраняющиеся у ЕС претензии к Варшаве в части соблюдения европейских норм верховенства права. Позже глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС выделит Польше эти средства только в случае реализации реформ, на которых настаивают в ЕК. С целью получить эти деньги сейм Польши недавно принял изменения в закон о Верховном суде.
Флаг Польши, Варшава - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2024
В Польше пообещали сделать границу с Россией самой защищенной в Европе
15:55
 
ЭкономикаЕСПОЛЬШАтраншфинансовая помощь
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала