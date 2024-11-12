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"Ростелеком" получил чистый убыток в третьем квартале - 12.11.2024, ПРАЙМ
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"Ростелеком" получил чистый убыток в третьем квартале
"Ростелеком" получил чистый убыток в третьем квартале - 12.11.2024, ПРАЙМ
"Ростелеком" получил чистый убыток в третьем квартале
Чистый убыток "Ростелекома" в третьем квартале 2024 года составил 6,737 миллиарда рублей против прибыли в 13,564 миллиарда рублей в третьем квартале 2023 года,... | 12.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-12T09:53+0300
2024-11-12T09:53+0300
ростелеком
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Чистый убыток "Ростелекома" в третьем квартале 2024 года составил 6,737 миллиарда рублей против прибыли в 13,564 миллиарда рублей в третьем квартале 2023 года, говорится в отчете компании по МСФО. "Чистый убыток в 3-м квартале 2024 года составил 6,7 миллиарда рублей против чистой прибыли в размере 13,6 миллиарда рублей в 3-м квартале 2023 года", - сказано в отчете. Чистая прибыль компании за девять месяцев 2024 гола снизилась на 52% в годовом выражении, она составила 19,3 миллиарда рублей против 40,5 миллиарда рублей за девять месяцев 2023 года, уточняется там же. Выручка "Ростелекома" в третьем квартале 2024 года выросла на 11%, до 193 миллиардов рублей, за девять месяцев этот показатель увеличился на 10% в годовом выражении, до 546,1 миллиарда рублей. В компании объясняют, что на прирост выручки повлияли рост доходов от цифровых сервисов, связанный с предоставлением услуг дата-центров и облачных сервисов; рост доходов от мобильной связи; рост доходов от видеосервисов; рост доходов в сегменте услуг широкополосного доступа в интернет. Показатель OIBDA в третьем квартале увеличился на 1%, до 75,1 миллиарда рублей; по итогам девяти месяцев прирост составил 6%, до 222,3 миллиардов рублей. Рентабельность по OIBDA в третьем квартале 2024 года составила 38,9% против 42,6% в третьем квартале 2023 года. Свободный денежный поток по итогам девяти месяцев 2024 года составил 21,5 миллиарда рублей против 84,2 миллиарда рублей за девять месяцев 2023 года. Чистый долг, включая обязательства по аренде, вырос на 12% с начала года и составил 628,8 миллиарда рублей. "Финансовый результат отчетного квартала преимущественно обусловлен эффектом пересчета отложенных налоговых разниц в связи с повышением c 1 января 2025 года ставки налога на прибыль. Сложные макроэкономические условия в части стоимости заемного капитала и уровня инфляции продолжают оказывать давление на финансовые расходы компании, которые мы планируем сдерживать в значительной степени повышением операционной эффективности, а также оптимизацией инвестиционной программы в 2025 году с фокусом на проекты с максимальной отдачей на капитал и опережающим ростом бизнеса", - прокомментировала заместитель президента - председателя правления "Ростелекома" Анна Трегубенкова, ее слова приведены в релизе.
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ростелеком
Ростелеком
09:53 12.11.2024
 
"Ростелеком" получил чистый убыток в третьем квартале

Чистый убыток "Ростелекома" в III квартале - 6,74 млрд рублей после прибыли год назад

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкКомпания "Ростелеком" провела ребрендинг
Компания Ростелеком провела ребрендинг - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Чистый убыток "Ростелекома" в третьем квартале 2024 года составил 6,737 миллиарда рублей против прибыли в 13,564 миллиарда рублей в третьем квартале 2023 года, говорится в отчете компании по МСФО.
"Чистый убыток в 3-м квартале 2024 года составил 6,7 миллиарда рублей против чистой прибыли в размере 13,6 миллиарда рублей в 3-м квартале 2023 года", - сказано в отчете. Чистая прибыль компании за девять месяцев 2024 гола снизилась на 52% в годовом выражении, она составила 19,3 миллиарда рублей против 40,5 миллиарда рублей за девять месяцев 2023 года, уточняется там же.
Выручка "Ростелекома" в третьем квартале 2024 года выросла на 11%, до 193 миллиардов рублей, за девять месяцев этот показатель увеличился на 10% в годовом выражении, до 546,1 миллиарда рублей. В компании объясняют, что на прирост выручки повлияли рост доходов от цифровых сервисов, связанный с предоставлением услуг дата-центров и облачных сервисов; рост доходов от мобильной связи; рост доходов от видеосервисов; рост доходов в сегменте услуг широкополосного доступа в интернет.
Показатель OIBDA в третьем квартале увеличился на 1%, до 75,1 миллиарда рублей; по итогам девяти месяцев прирост составил 6%, до 222,3 миллиардов рублей. Рентабельность по OIBDA в третьем квартале 2024 года составила 38,9% против 42,6% в третьем квартале 2023 года.
ВК - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2024
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Свободный денежный поток по итогам девяти месяцев 2024 года составил 21,5 миллиарда рублей против 84,2 миллиарда рублей за девять месяцев 2023 года. Чистый долг, включая обязательства по аренде, вырос на 12% с начала года и составил 628,8 миллиарда рублей.
"Финансовый результат отчетного квартала преимущественно обусловлен эффектом пересчета отложенных налоговых разниц в связи с повышением c 1 января 2025 года ставки налога на прибыль. Сложные макроэкономические условия в части стоимости заемного капитала и уровня инфляции продолжают оказывать давление на финансовые расходы компании, которые мы планируем сдерживать в значительной степени повышением операционной эффективности, а также оптимизацией инвестиционной программы в 2025 году с фокусом на проекты с максимальной отдачей на капитал и опережающим ростом бизнеса", - прокомментировала заместитель президента - председателя правления "Ростелекома" Анна Трегубенкова, ее слова приведены в релизе.
 
Ростелеком
 
 
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