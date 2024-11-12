https://1prime.ru/20241112/udobreniya-852767036.html

В РАПУ ожидают роста производства удобрений в России в 2024 году

В РАПУ ожидают роста производства удобрений в России в 2024 году - 12.11.2024, ПРАЙМ

В РАПУ ожидают роста производства удобрений в России в 2024 году

Производство удобрений в России по итогам текущего года вырастет на 9%, до 64 миллионов тонн, такой прогноз дал журналистам глава Российской ассоциации... | 12.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-12T15:34+0300

2024-11-12T15:34+0300

2024-11-12T15:34+0300

экономика

россия

рапу

удобрения

минеральные удобрения

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НЬЮ-ДЕЛИ, 12 ноя - ПРАЙМ. Производство удобрений в России по итогам текущего года вырастет на 9%, до 64 миллионов тонн, такой прогноз дал журналистам глава Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев. "Мы на 9% где-то в этом году произведем больше минеральных удобрений, чем в прошлом. Рынок на РФ полностью обеспечен минеральными удобрениями… Пока компании остаются в своих инвестициях, в принципе, я думаю, что в этом году мы уже произведем больше 60 миллионов тонн, наверное, где-то порядка 64 миллионов", - сказал он. Гурьев отметил, что Россия видит рост и желание индийских потребителей увеличить объемы. Ожидается, что новые объемы производства удобрений пойдут не только на рынок Индии, но и на другие ключевые рынки дружественных стран, такие как Латинская Америка, Африка.Глава РАПУ также сообщил, что высокая ключевая ставка ЦБ РФ лишает производителей удобрений возможности брать кредиты, прогнозные инвестиции будут выполнены за счет собственных средств."Я думаю, абсолютно это ощущают все отрасли. Но те инвестиции, по которым решение уже принято, будут сохранены, продолжены, просто, видимо, за счет своего собственного капитала, а не за счет заемного. Потому что ставка такая не дает возможности активно заниматься инвестициями", - ответил он на вопрос журналистов о сохранении инвестиции на фоне высокой ключевой ставки ЦБ.ЦБ РФ с конца 2023 года держал ключевую ставку на уровне 16% годовых, однако на фоне разогнавшейся инфляции, быстрого роста кредитования и повышенных инфляционных ожиданий поднял ее в июле этого года сразу до 18%. В сентябре он еще раз повысил ставку, уже на 1 процентный пункт - до 19% годовых, а в октябре - на 2 процентных пункта, до рекордных 21% годовых.

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россия, рапу, удобрения, минеральные удобрения