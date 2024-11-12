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Трамп назначил конгрессмена Уолца советником по нацбезопасности США
Трамп назначил конгрессмена Уолца советником по нацбезопасности США - 12.11.2024, ПРАЙМ
Трамп назначил конгрессмена Уолца советником по нацбезопасности США
Одержавший победу на президентских выборах в США Дональд Трамп во вторник назначил конгрессмена-республиканца от штата Флорида Майка Уолца на должность... | 12.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-12T21:52+0300
2024-11-12T21:52+0300
2024-11-12T22:33+0300
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ВАШИНГТОН, 12 ноя - ПРАЙМ. Одержавший победу на президентских выборах в США Дональд Трамп во вторник назначил конгрессмена-республиканца от штата Флорида Майка Уолца на должность советника по нацбезопасности в своей администрации, следует из распространенного заявления. По мнению Трампа, Уолц будет "ярым сторонником стремления к миру через силу". Ранее Уолц в интервью РИА Новости заявлял, что у Трампа есть общая стратегия, как призвать Москву и Киев сесть за стол переговоров для завершения конфликта. По его словам, Трамп укажет украинским властям на необходимость участия в переговорах. При этом Уолц допускал, что Трамп может предоставить Киеву необходимые средства и вооружения в случае, если РФ откажется участвовать в переговорах.
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сша, дональд трамп, правительство, нацбезопасность
Политика, США, Дональд Трамп, правительство, нацбезопасность
Трамп назначил конгрессмена Уолца советником по нацбезопасности США
Трамп назначил конгрессмена от Флориды Уолца советником по нацбезопасности США
ВАШИНГТОН, 12 ноя - ПРАЙМ. Одержавший победу на президентских выборах в США Дональд Трамп во вторник назначил конгрессмена-республиканца от штата Флорида Майка Уолца на должность советника по нацбезопасности в своей администрации, следует из распространенного заявления.
По мнению Трампа, Уолц будет "ярым сторонником стремления к миру через силу".
Ранее Уолц в интервью РИА Новости заявлял, что у Трампа есть общая стратегия, как призвать Москву и Киев сесть за стол переговоров для завершения конфликта. По его словам, Трамп укажет украинским властям на необходимость участия в переговорах. При этом Уолц допускал, что Трамп может предоставить Киеву необходимые средства и вооружения в случае, если РФ откажется участвовать в переговорах.
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