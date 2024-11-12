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Трамп назначил конгрессмена Уолца советником по нацбезопасности США - 12.11.2024, ПРАЙМ
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Трамп назначил конгрессмена Уолца советником по нацбезопасности США
Трамп назначил конгрессмена Уолца советником по нацбезопасности США - 12.11.2024, ПРАЙМ
Трамп назначил конгрессмена Уолца советником по нацбезопасности США
Одержавший победу на президентских выборах в США Дональд Трамп во вторник назначил конгрессмена-республиканца от штата Флорида Майка Уолца на должность... | 12.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-12T21:52+0300
2024-11-12T22:33+0300
политика
сша
дональд трамп
правительство
нацбезопасность
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ВАШИНГТОН, 12 ноя - ПРАЙМ. Одержавший победу на президентских выборах в США Дональд Трамп во вторник назначил конгрессмена-республиканца от штата Флорида Майка Уолца на должность советника по нацбезопасности в своей администрации, следует из распространенного заявления. По мнению Трампа, Уолц будет "ярым сторонником стремления к миру через силу". Ранее Уолц в интервью РИА Новости заявлял, что у Трампа есть общая стратегия, как призвать Москву и Киев сесть за стол переговоров для завершения конфликта. По его словам, Трамп укажет украинским властям на необходимость участия в переговорах. При этом Уолц допускал, что Трамп может предоставить Киеву необходимые средства и вооружения в случае, если РФ откажется участвовать в переговорах.
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сша, дональд трамп, правительство, нацбезопасность
Политика, США, Дональд Трамп, правительство, нацбезопасность
21:52 12.11.2024 (обновлено: 22:33 12.11.2024)
 
Трамп назначил конгрессмена Уолца советником по нацбезопасности США

Трамп назначил конгрессмена от Флориды Уолца советником по нацбезопасности США

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald TrumpДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2024
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump
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ВАШИНГТОН, 12 ноя - ПРАЙМ. Одержавший победу на президентских выборах в США Дональд Трамп во вторник назначил конгрессмена-республиканца от штата Флорида Майка Уолца на должность советника по нацбезопасности в своей администрации, следует из распространенного заявления.
По мнению Трампа, Уолц будет "ярым сторонником стремления к миру через силу".
Ранее Уолц в интервью РИА Новости заявлял, что у Трампа есть общая стратегия, как призвать Москву и Киев сесть за стол переговоров для завершения конфликта. По его словам, Трамп укажет украинским властям на необходимость участия в переговорах. При этом Уолц допускал, что Трамп может предоставить Киеву необходимые средства и вооружения в случае, если РФ откажется участвовать в переговорах.
Американский военный во время учений в Германии - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2024
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ПолитикаСШАДональд Трампправительствонацбезопасность
 
 
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