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Трамп назначил конгрессмена Уолца советником по нацбезопасности США

Трамп назначил конгрессмена Уолца советником по нацбезопасности США - 12.11.2024, ПРАЙМ

Трамп назначил конгрессмена Уолца советником по нацбезопасности США

Одержавший победу на президентских выборах в США Дональд Трамп во вторник назначил конгрессмена-республиканца от штата Флорида Майка Уолца на должность... | 12.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-12T21:52+0300

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политика

сша

дональд трамп

правительство

нацбезопасность

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ВАШИНГТОН, 12 ноя - ПРАЙМ. Одержавший победу на президентских выборах в США Дональд Трамп во вторник назначил конгрессмена-республиканца от штата Флорида Майка Уолца на должность советника по нацбезопасности в своей администрации, следует из распространенного заявления. По мнению Трампа, Уолц будет "ярым сторонником стремления к миру через силу". Ранее Уолц в интервью РИА Новости заявлял, что у Трампа есть общая стратегия, как призвать Москву и Киев сесть за стол переговоров для завершения конфликта. По его словам, Трамп укажет украинским властям на необходимость участия в переговорах. При этом Уолц допускал, что Трамп может предоставить Киеву необходимые средства и вооружения в случае, если РФ откажется участвовать в переговорах.

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сша, дональд трамп, правительство, нацбезопасность