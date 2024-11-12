https://1prime.ru/20241112/upakovka-852741565.html

Даже продукты “съеживаются”: как производители хитрят с размером упаковок

Даже продукты “съеживаются”: как производители хитрят с размером упаковок - 12.11.2024, ПРАЙМ

Даже продукты “съеживаются”: как производители хитрят с размером упаковок

Российские производители продолжают активно сокращать количество товара в упаковках, скрывая таким образом рост цен. Об этом рассказала агентству "Прайм"... | 12.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-12T02:02+0300

2024-11-12T02:02+0300

2024-11-12T02:02+0300

экономика

эксклюзив

потребрынок

инфляция в россии

продукты

упаковка

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Российские производители продолжают активно сокращать количество товара в упаковках, скрывая таким образом рост цен. Об этом рассказала агентству "Прайм" Светлана Казанцева, к.э.н., доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова.Она напомнила, что этот прием, называемый шринкфляция (от англ. shrink - сжиматься) популярен во многих странах. В России его стали использовать во время кризиса 2008-2010 годов. Именно тогда привычные для потребителя размеры упаковок, кратные 0,5 и 1 литрам или килограммам, стали уменьшать на малозаметные для потребителя значения. Допустим, вместо литра молока могли налить 0.9 литра."Причем, это нельзя назвать обманом, ведь изменённый вес или литраж указан на упаковке товара", - отмечает эксперт.Сейчас история продолжается: уменьшаются в размерах упаковки колбас и вареников (450 граммов вместо 500), фарша (с 400 до 300 граммов) и так далее.По словам Казанцевой, проще всего такой прием использовать в той продукции, количество которой трудно проверить: салфетки, туалетная бумага и т.д. На фоне роста отпускных цен и дорогих кредитов теперь даже те производители, которые раньше не "баловались" уменьшением упаковок, решили взять на вооружение такую бизнес-модель для управления показателями своей прибыльности."Ведь это история - рабочая, потребители действительно в большинстве случаев не замечают изменение размеров и веса", - объяснила Казанцева.

https://1prime.ru/20231118/842288059.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эксклюзив, потребрынок, инфляция в россии, продукты, упаковка