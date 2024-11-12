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Даже продукты “съеживаются”: как производители хитрят с размером упаковок - 12.11.2024, ПРАЙМ
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Даже продукты “съеживаются”: как производители хитрят с размером упаковок
Даже продукты “съеживаются”: как производители хитрят с размером упаковок - 12.11.2024, ПРАЙМ
Даже продукты “съеживаются”: как производители хитрят с размером упаковок
Российские производители продолжают активно сокращать количество товара в упаковках, скрывая таким образом рост цен. Об этом рассказала агентству "Прайм"... | 12.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-12T02:02+0300
2024-11-12T02:02+0300
экономика
эксклюзив
потребрынок
инфляция в россии
продукты
упаковка
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Российские производители продолжают активно сокращать количество товара в упаковках, скрывая таким образом рост цен. Об этом рассказала агентству "Прайм" Светлана Казанцева, к.э.н., доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова.Она напомнила, что этот прием, называемый шринкфляция (от англ. shrink - сжиматься) популярен во многих странах. В России его стали использовать во время кризиса 2008-2010 годов. Именно тогда привычные для потребителя размеры упаковок, кратные 0,5 и 1 литрам или килограммам, стали уменьшать на малозаметные для потребителя значения. Допустим, вместо литра молока могли налить 0.9 литра."Причем, это нельзя назвать обманом, ведь изменённый вес или литраж указан на упаковке товара", - отмечает эксперт.Сейчас история продолжается: уменьшаются в размерах упаковки колбас и вареников (450 граммов вместо 500), фарша (с 400 до 300 граммов) и так далее.По словам Казанцевой, проще всего такой прием использовать в той продукции, количество которой трудно проверить: салфетки, туалетная бумага и т.д. На фоне роста отпускных цен и дорогих кредитов теперь даже те производители, которые раньше не "баловались" уменьшением упаковок, решили взять на вооружение такую бизнес-модель для управления показателями своей прибыльности."Ведь это история - рабочая, потребители действительно в большинстве случаев не замечают изменение размеров и веса", - объяснила Казанцева.
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эксклюзив, потребрынок, инфляция в россии, продукты, упаковка
Экономика, Эксклюзив, потребрынок, инфляция в России, продукты, упаковка
02:02 12.11.2024
 
Даже продукты “съеживаются”: как производители хитрят с размером упаковок

Экономист Казанцева: производители успешно скрывают рост цен, "сжимая" упаковки

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМука в магазине
Мука в магазине - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Российские производители продолжают активно сокращать количество товара в упаковках, скрывая таким образом рост цен. Об этом рассказала агентству "Прайм" Светлана Казанцева, к.э.н., доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова.
Она напомнила, что этот прием, называемый шринкфляция (от англ. shrink - сжиматься) популярен во многих странах. В России его стали использовать во время кризиса 2008-2010 годов. Именно тогда привычные для потребителя размеры упаковок, кратные 0,5 и 1 литрам или килограммам, стали уменьшать на малозаметные для потребителя значения. Допустим, вместо литра молока могли налить 0.9 литра.
"Причем, это нельзя назвать обманом, ведь изменённый вес или литраж указан на упаковке товара", - отмечает эксперт.
Сейчас история продолжается: уменьшаются в размерах упаковки колбас и вареников (450 граммов вместо 500), фарша (с 400 до 300 граммов) и так далее.
По словам Казанцевой, проще всего такой прием использовать в той продукции, количество которой трудно проверить: салфетки, туалетная бумага и т.д. На фоне роста отпускных цен и дорогих кредитов теперь даже те производители, которые раньше не "баловались" уменьшением упаковок, решили взять на вооружение такую бизнес-модель для управления показателями своей прибыльности.
"Ведь это история - рабочая, потребители действительно в большинстве случаев не замечают изменение размеров и веса", - объяснила Казанцева.
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