Чуть больше валюты: рубль держится даже без помощи ЦБ

МОСКВА, 12 ноя – ПРАЙМ. В первые десять дней ноября мы наблюдаем стабилизацию валютного рынка. Повышение ставки ЦБ также играет в поддержку рублюВ частности, дефицит юаневой ликвидности, по всей видимости, ослабевает. Об этом сигнализирует снижение стоимости биржевого репо в юанях - вмененная ставка овернайт RUSFAR CNY упала почти в десять раз, до 2-3%. Более того, в этот понедельник 11 ноября Банк России в очередной раз понизил ежедневный лимит предоставления ликвидности через операции "валютный своп" ЦБ до 10 млрд руб. Это указывает на снижение спроса банков на валюту. Не исключено, что пересмотр банками ставок по юаневым депозитам вверх позволило привлечь фондирование без помощи ЦБ.Примечательно, что по оценкам Банка России в "Обзоре рисков финансовых рынков", в октябре крупнейшие экспортеры нарастили продажи валюты на 21%, до 10,3 млрд долларов. Впрочем, это все еще ниже средних уровней января-сентября на 16%. Но поскольку чистые продажи иностранной валюты банкам со стороны всех клиентов оставались отрицательными, мы наблюдали ослаблениеПовышение ставки ЦБ также играет в поддержку рублю, снижая спрос на импорт и делая более привлекательными рублевые депозиты, что сдерживает отток ликвидности в иностранную валюту.В целом, это позволяет ожидать, что меньший спрос на валюту будет удерживать рубль от дальнейшего ослабления, однако факторов для укрепления российской валюты мы пока не видим. Наиболее вероятна стабилизация курса на достигнутых уровнях.Алина Попцова, аналитик фондового рынка УК "Альфа-Капитал"
МОСКВА, 12 ноя – ПРАЙМ. В первые десять дней ноября мы наблюдаем стабилизацию валютного рынка. Повышение ставки ЦБ также играет в поддержку рублю
В частности, дефицит юаневой ликвидности, по всей видимости, ослабевает. Об этом сигнализирует снижение стоимости биржевого репо в юанях - вмененная ставка овернайт RUSFAR CNY упала почти в десять раз, до 2-3%. Более того, в этот понедельник 11 ноября Банк России в очередной раз понизил ежедневный лимит предоставления ликвидности через операции "валютный своп" ЦБ до 10 млрд руб. Это указывает на снижение спроса банков на валюту. Не исключено, что пересмотр банками ставок по юаневым депозитам вверх позволило привлечь фондирование без помощи ЦБ.
Примечательно, что по оценкам Банка России в "Обзоре рисков финансовых рынков", в октябре крупнейшие экспортеры нарастили продажи валюты на 21%, до 10,3 млрд долларов. Впрочем, это все еще ниже средних уровней января-сентября на 16%. Но поскольку чистые продажи иностранной валюты банкам со стороны всех клиентов оставались отрицательными, мы наблюдали ослабление
Повышение ставки ЦБ также играет в поддержку рублю, снижая спрос на импорт и делая более привлекательными рублевые депозиты, что сдерживает отток ликвидности в иностранную валюту.
В целом, это позволяет ожидать, что меньший спрос на валюту будет удерживать рубль от дальнейшего ослабления, однако факторов для укрепления российской валюты мы пока не видим. Наиболее вероятна стабилизация курса на достигнутых уровнях.
Алина Попцова, аналитик фондового рынка УК "Альфа-Капитал"
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