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Чуть больше валюты: рубль держится даже без помощи ЦБ - 12.11.2024, ПРАЙМ
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Чуть больше валюты: рубль держится даже без помощи ЦБ
Чуть больше валюты: рубль держится даже без помощи ЦБ - 12.11.2024, ПРАЙМ
Чуть больше валюты: рубль держится даже без помощи ЦБ
В первые десять дней ноября мы наблюдаем стабилизацию валютного рынка. Повышение ставки ЦБ также играет в поддержку рублю | 12.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-12T14:26+0300
2024-11-12T14:39+0300
мнения аналитиков
курсы валют
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МОСКВА, 12 ноя – ПРАЙМ. В первые десять дней ноября мы наблюдаем стабилизацию валютного рынка. Повышение ставки ЦБ также играет в поддержку рублюВ частности, дефицит юаневой ликвидности, по всей видимости, ослабевает. Об этом сигнализирует снижение стоимости биржевого репо в юанях - вмененная ставка овернайт RUSFAR CNY упала почти в десять раз, до 2-3%. Более того, в этот понедельник 11 ноября Банк России в очередной раз понизил ежедневный лимит предоставления ликвидности через операции "валютный своп" ЦБ до 10 млрд руб. Это указывает на снижение спроса банков на валюту. Не исключено, что пересмотр банками ставок по юаневым депозитам вверх позволило привлечь фондирование без помощи ЦБ.Примечательно, что по оценкам Банка России в "Обзоре рисков финансовых рынков", в октябре крупнейшие экспортеры нарастили продажи валюты на 21%, до 10,3 млрд долларов. Впрочем, это все еще ниже средних уровней января-сентября на 16%. Но поскольку чистые продажи иностранной валюты банкам со стороны всех клиентов оставались отрицательными, мы наблюдали ослаблениеПовышение ставки ЦБ также играет в поддержку рублю, снижая спрос на импорт и делая более привлекательными рублевые депозиты, что сдерживает отток ликвидности в иностранную валюту.В целом, это позволяет ожидать, что меньший спрос на валюту будет удерживать рубль от дальнейшего ослабления, однако факторов для укрепления российской валюты мы пока не видим. Наиболее вероятна стабилизация курса на достигнутых уровнях.Алина Попцова, аналитик фондового рынка УК "Альфа-Капитал"
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Алина Попцова
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Алина Попцова
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/0c/851518306_0:183:915:1097_100x100_80_0_0_b0f4bbd2b1249ecea3b4864fb389ecbd.jpg
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, курсы валют
Мнения аналитиков, Курсы валют
14:26 12.11.2024 (обновлено: 14:39 12.11.2024)
 
Чуть больше валюты: рубль держится даже без помощи ЦБ

Аналитик Попцова: рубль получил поддержку от притока валюты и вполне стабилен

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Алина Попцова, аналитик фондового рынка УК Альфа-Капитал
Алина Попцова
Аналитик фондового рынка УК "Альфа-Капитал"
Все материалы
МОСКВА, 12 ноя – ПРАЙМ. В первые десять дней ноября мы наблюдаем стабилизацию валютного рынка. Повышение ставки ЦБ также играет в поддержку рублю
В частности, дефицит юаневой ликвидности, по всей видимости, ослабевает. Об этом сигнализирует снижение стоимости биржевого репо в юанях - вмененная ставка овернайт RUSFAR CNY упала почти в десять раз, до 2-3%. Более того, в этот понедельник 11 ноября Банк России в очередной раз понизил ежедневный лимит предоставления ликвидности через операции "валютный своп" ЦБ до 10 млрд руб. Это указывает на снижение спроса банков на валюту. Не исключено, что пересмотр банками ставок по юаневым депозитам вверх позволило привлечь фондирование без помощи ЦБ.
Примечательно, что по оценкам Банка России в "Обзоре рисков финансовых рынков", в октябре крупнейшие экспортеры нарастили продажи валюты на 21%, до 10,3 млрд долларов. Впрочем, это все еще ниже средних уровней января-сентября на 16%. Но поскольку чистые продажи иностранной валюты банкам со стороны всех клиентов оставались отрицательными, мы наблюдали ослабление
Повышение ставки ЦБ также играет в поддержку рублю, снижая спрос на импорт и делая более привлекательными рублевые депозиты, что сдерживает отток ликвидности в иностранную валюту.
В целом, это позволяет ожидать, что меньший спрос на валюту будет удерживать рубль от дальнейшего ослабления, однако факторов для укрепления российской валюты мы пока не видим. Наиболее вероятна стабилизация курса на достигнутых уровнях.
Алина Попцова, аналитик фондового рынка УК "Альфа-Капитал"

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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