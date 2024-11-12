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СМИ: в Германии пройдут досрочные парламентские выборы - 12.11.2024, ПРАЙМ
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СМИ: в Германии пройдут досрочные парламентские выборы
СМИ: в Германии пройдут досрочные парламентские выборы - 12.11.2024, ПРАЙМ
СМИ: в Германии пройдут досрочные парламентские выборы
Действующий федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц 18 декабря поставит в бундестаге вопрос о вотуме доверия для проведения парламентских досрочных выборов 23... | 12.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-12T12:58+0300
2024-11-12T13:03+0300
политика
олаф шольц
вотум доверия
бундестаг
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Действующий федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц 18 декабря поставит в бундестаге вопрос о вотуме доверия для проведения парламентских досрочных выборов 23 февраля, передает издание Handelsblatt со ссылкой на источники в оппозиционном блоке Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС).С 9 утра комитет бундестага по контролю за выборами обсуждает подготовку к досрочным парламентским выборам. "Выборы в бундестаг состоятся 23 февраля 2025 года. Об этом Handelsblatt сообщили в окружении ХДС/ХСС. Председатель фракции СДПГ (социал-демократической партии Шольца) намерен поддержать эту дату и назначить вотум доверия на 18 декабря", - подчеркнули в издании.Решение о выборе даты для проведения досрочных выборов примет президент Франк-Вальтер Штайнмайер.Ранее Шольц на фоне раскола в коалиционном правительстве подчеркнул, что намерен запросить вотум доверия 15 января 2025 года. Глава оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц потребовал у канцлера назначить другую дату для проведения выборов в ближайшее время.
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олаф шольц, вотум доверия, бундестаг
Политика, Олаф Шольц, вотум доверия, Бундестаг
12:58 12.11.2024 (обновлено: 13:03 12.11.2024)
 
СМИ: в Германии пройдут досрочные парламентские выборы

Handelsblatt: Шольц поставит в бундестаге вопрос о вотуме доверия для досрочных выборов

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкКанцлер ФРГ Олаф Шольц
Канцлер ФРГ Олаф Шольц - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Действующий федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц 18 декабря поставит в бундестаге вопрос о вотуме доверия для проведения парламентских досрочных выборов 23 февраля, передает издание Handelsblatt со ссылкой на источники в оппозиционном блоке Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС).
С 9 утра комитет бундестага по контролю за выборами обсуждает подготовку к досрочным парламентским выборам. "Выборы в бундестаг состоятся 23 февраля 2025 года. Об этом Handelsblatt сообщили в окружении ХДС/ХСС. Председатель фракции СДПГ (социал-демократической партии Шольца) намерен поддержать эту дату и назначить вотум доверия на 18 декабря", - подчеркнули в издании.
Решение о выборе даты для проведения досрочных выборов примет президент Франк-Вальтер Штайнмайер.
Ранее Шольц на фоне раскола в коалиционном правительстве подчеркнул, что намерен запросить вотум доверия 15 января 2025 года. Глава оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц потребовал у канцлера назначить другую дату для проведения выборов в ближайшее время.
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ПолитикаОлаф Шольцвотум доверияБундестаг
 
 
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