https://1prime.ru/20241112/votum-852759568.html
СМИ: в Германии пройдут досрочные парламентские выборы
СМИ: в Германии пройдут досрочные парламентские выборы - 12.11.2024, ПРАЙМ
СМИ: в Германии пройдут досрочные парламентские выборы
Действующий федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц 18 декабря поставит в бундестаге вопрос о вотуме доверия для проведения парламентских досрочных выборов 23... | 12.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-12T12:58+0300
2024-11-12T12:58+0300
2024-11-12T13:03+0300
политика
олаф шольц
вотум доверия
бундестаг
https://cdnn.1prime.ru/img/83619/22/836192262_0:0:2971:1671_1920x0_80_0_0_99e0571e23d4e4126e511ff15c90eeba.jpg
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Действующий федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц 18 декабря поставит в бундестаге вопрос о вотуме доверия для проведения парламентских досрочных выборов 23 февраля, передает издание Handelsblatt со ссылкой на источники в оппозиционном блоке Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС).С 9 утра комитет бундестага по контролю за выборами обсуждает подготовку к досрочным парламентским выборам. "Выборы в бундестаг состоятся 23 февраля 2025 года. Об этом Handelsblatt сообщили в окружении ХДС/ХСС. Председатель фракции СДПГ (социал-демократической партии Шольца) намерен поддержать эту дату и назначить вотум доверия на 18 декабря", - подчеркнули в издании.Решение о выборе даты для проведения досрочных выборов примет президент Франк-Вальтер Штайнмайер.Ранее Шольц на фоне раскола в коалиционном правительстве подчеркнул, что намерен запросить вотум доверия 15 января 2025 года. Глава оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц потребовал у канцлера назначить другую дату для проведения выборов в ближайшее время.
https://1prime.ru/20241112/frantsiya-852759205.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83619/22/836192262_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_cbde461e9f622178e02ad5e23e51c8ba.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
олаф шольц, вотум доверия, бундестаг
Политика, Олаф Шольц, вотум доверия, Бундестаг
СМИ: в Германии пройдут досрочные парламентские выборы
Handelsblatt: Шольц поставит в бундестаге вопрос о вотуме доверия для досрочных выборов
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ.
Действующий федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц 18 декабря поставит в бундестаге вопрос о вотуме доверия для проведения парламентских досрочных выборов 23 февраля, передает издание Handelsblatt
со ссылкой на источники в оппозиционном блоке Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС).
С 9 утра комитет бундестага по контролю за выборами обсуждает подготовку к досрочным парламентским выборам. "Выборы в бундестаг состоятся 23 февраля 2025 года. Об этом Handelsblatt сообщили в окружении ХДС/ХСС. Председатель фракции СДПГ (социал-демократической партии Шольца) намерен поддержать эту дату и назначить вотум доверия на 18 декабря", - подчеркнули в издании.
Решение о выборе даты для проведения досрочных выборов примет президент Франк-Вальтер Штайнмайер.
Ранее Шольц на фоне раскола в коалиционном правительстве подчеркнул, что намерен запросить вотум доверия 15 января 2025 года. Глава оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц потребовал у канцлера назначить другую дату для проведения выборов в ближайшее время.
Во Франции напомнили Киеву, что помощь Парижа имеет ограничения