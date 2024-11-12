https://1prime.ru/20241112/votum-852759568.html

СМИ: в Германии пройдут досрочные парламентские выборы

СМИ: в Германии пройдут досрочные парламентские выборы - 12.11.2024, ПРАЙМ

СМИ: в Германии пройдут досрочные парламентские выборы

Действующий федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц 18 декабря поставит в бундестаге вопрос о вотуме доверия для проведения парламентских досрочных выборов 23... | 12.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-12T12:58+0300

2024-11-12T12:58+0300

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политика

олаф шольц

вотум доверия

бундестаг

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Действующий федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц 18 декабря поставит в бундестаге вопрос о вотуме доверия для проведения парламентских досрочных выборов 23 февраля, передает издание Handelsblatt со ссылкой на источники в оппозиционном блоке Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС).С 9 утра комитет бундестага по контролю за выборами обсуждает подготовку к досрочным парламентским выборам. "Выборы в бундестаг состоятся 23 февраля 2025 года. Об этом Handelsblatt сообщили в окружении ХДС/ХСС. Председатель фракции СДПГ (социал-демократической партии Шольца) намерен поддержать эту дату и назначить вотум доверия на 18 декабря", - подчеркнули в издании.Решение о выборе даты для проведения досрочных выборов примет президент Франк-Вальтер Штайнмайер.Ранее Шольц на фоне раскола в коалиционном правительстве подчеркнул, что намерен запросить вотум доверия 15 января 2025 года. Глава оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц потребовал у канцлера назначить другую дату для проведения выборов в ближайшее время.

https://1prime.ru/20241112/frantsiya-852759205.html

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олаф шольц, вотум доверия, бундестаг