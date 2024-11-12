https://1prime.ru/20241112/vsu-852752155.html

Генштаб ВСУ заявил о сложной ситуации для украинских войск

Генштаб ВСУ заявил о сложной ситуации для украинских войск - 12.11.2024, ПРАЙМ

Генштаб ВСУ заявил о сложной ситуации для украинских войск

Сложная ситуация для украинских войск складывается на всей линии фронта, говорится в сообщении Генштаба Вооруженных сил Украины. | 12.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-12T09:46+0300

2024-11-12T09:46+0300

2024-11-12T09:46+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Сложная ситуация для украинских войск складывается на всей линии фронта, говорится в сообщении Генштаба Вооруженных сил Украины."Ситуация на фронте остается сложной. Противник, используя свое превосходство в живой силе и технике, безостановочно атакует наши позиции", - сказано в Telegram-канале генштаба ВСУ.Представитель Генштаба ВСУ Дмитрий Лиховой отметил, что некоторые участки могут иметь до пятикратного преимущества военнослужащих со стороны России. Он также сообщил, что наблюдается нехватка желающих воевать, из-за чего командование ВСУ не может полностью укомплектовать бригады личным составом.В сводке Министерства обороны Российской Федерации (РФ) было сообщено, что в некоторых регионах Донецкой народной республики (ДНР) и Харьковской области были освобождены несколько населенных пунктов.

https://1prime.ru/20241111/vsu-852732422.html

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