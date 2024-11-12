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Украинских врачей заставляют признавать всех годными, заявили в Раде
Украинских врачей заставляют признавать всех годными, заявили в Раде - 12.11.2024, ПРАЙМ
Украинских врачей заставляют признавать всех годными, заявили в Раде
Украинские военно-врачебные комиссии получили указание признавать всех военнообязанных граждан годными вне зависимости от состояния их здоровья, рассказала... | 12.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-12T17:39+0300
2024-11-12T17:39+0300
2024-11-12T17:40+0300
всу
военнообязанные
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МОСКВА, 12 ноя – ПРАЙМ. Украинские военно-врачебные комиссии получили указание признавать всех военнообязанных граждан годными вне зависимости от состояния их здоровья, рассказала депутат Верховной рады, председатель временной следственной комиссии по вопросам расследования возможных фактов нарушения законодательства в минобороны и ВСУ Анна Скороход. "Нам неоднократно сами врачи говорили, и они негласно нам помогали в том, что у них есть указание, что все годны. А непригодные, то отдельная каста", - публикует заявление депутата агентство "Украинские новости". Ранее плененные украинские военные также признавались, что власти призывают граждан с имеющимися травмами и хроническими болезнями, которые вынуждены регулярно обновлять данные в военкоматах.
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всу, военнообязанные, насильственная мобилизация на украине
ВСУ, военнообязанные, насильственная мобилизация на Украине
Украинских врачей заставляют признавать всех годными, заявили в Раде
Скороход: военно-врачебным комиссиям на Украине приказали признавать всех годными к службе
МОСКВА, 12 ноя – ПРАЙМ. Украинские военно-врачебные комиссии получили указание признавать всех военнообязанных граждан годными вне зависимости от состояния их здоровья, рассказала депутат Верховной рады, председатель временной следственной комиссии по вопросам расследования возможных фактов нарушения законодательства в минобороны и ВСУ Анна Скороход.
"Нам неоднократно сами врачи говорили, и они негласно нам помогали в том, что у них есть указание, что все годны. А непригодные, то отдельная каста", - публикует заявление депутата агентство "Украинские новости".
Ранее плененные украинские военные также признавались, что власти призывают граждан с имеющимися травмами и хроническими болезнями, которые вынуждены регулярно обновлять данные в военкоматах.
Назван объем снарядов, полученный Киевом в рамках чешской инициативы