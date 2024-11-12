Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Украинских врачей заставляют признавать всех годными, заявили в Раде - 12.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241112/vsu-852772486.html
Украинских врачей заставляют признавать всех годными, заявили в Раде
Украинских врачей заставляют признавать всех годными, заявили в Раде - 12.11.2024, ПРАЙМ
Украинских врачей заставляют признавать всех годными, заявили в Раде
Украинские военно-врачебные комиссии получили указание признавать всех военнообязанных граждан годными вне зависимости от состояния их здоровья, рассказала... | 12.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-12T17:39+0300
2024-11-12T17:40+0300
всу
военнообязанные
насильственная мобилизация на украине
https://cdnn.1prime.ru/img/78158/96/781589682_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e5cc013f82b5b15fd3f32208bdb7514b.jpg
МОСКВА, 12 ноя – ПРАЙМ. Украинские военно-врачебные комиссии получили указание признавать всех военнообязанных граждан годными вне зависимости от состояния их здоровья, рассказала депутат Верховной рады, председатель временной следственной комиссии по вопросам расследования возможных фактов нарушения законодательства в минобороны и ВСУ Анна Скороход. "Нам неоднократно сами врачи говорили, и они негласно нам помогали в том, что у них есть указание, что все годны. А непригодные, то отдельная каста", - публикует заявление депутата агентство "Украинские новости". Ранее плененные украинские военные также признавались, что власти призывают граждан с имеющимися травмами и хроническими болезнями, которые вынуждены регулярно обновлять данные в военкоматах.
https://1prime.ru/20241112/snaryady-852771856.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/78158/96/781589682_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3eb339fdb601423b77f59546a1a84b8c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
всу, военнообязанные, насильственная мобилизация на украине
ВСУ, военнообязанные, насильственная мобилизация на Украине
17:39 12.11.2024 (обновлено: 17:40 12.11.2024)
 
Украинских врачей заставляют признавать всех годными, заявили в Раде

Скороход: военно-врачебным комиссиям на Украине приказали признавать всех годными к службе

© РИА Новости . Андрей Стенин | Перейти в медиабанкУкраинские военные на территории военной базы
Украинские военные на территории военной базы - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости . Андрей Стенин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 ноя – ПРАЙМ. Украинские военно-врачебные комиссии получили указание признавать всех военнообязанных граждан годными вне зависимости от состояния их здоровья, рассказала депутат Верховной рады, председатель временной следственной комиссии по вопросам расследования возможных фактов нарушения законодательства в минобороны и ВСУ Анна Скороход.
"Нам неоднократно сами врачи говорили, и они негласно нам помогали в том, что у них есть указание, что все годны. А непригодные, то отдельная каста", - публикует заявление депутата агентство "Украинские новости".
Ранее плененные украинские военные также признавались, что власти призывают граждан с имеющимися травмами и хроническими болезнями, которые вынуждены регулярно обновлять данные в военкоматах.
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2024
Назван объем снарядов, полученный Киевом в рамках чешской инициативы
17:26
 
ВСУвоеннообязанныенасильственная мобилизация на Украине
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала