https://1prime.ru/20241112/vsu-852772486.html

Украинских врачей заставляют признавать всех годными, заявили в Раде

Украинских врачей заставляют признавать всех годными, заявили в Раде - 12.11.2024, ПРАЙМ

Украинских врачей заставляют признавать всех годными, заявили в Раде

Украинские военно-врачебные комиссии получили указание признавать всех военнообязанных граждан годными вне зависимости от состояния их здоровья, рассказала... | 12.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-12T17:39+0300

2024-11-12T17:39+0300

2024-11-12T17:40+0300

всу

военнообязанные

насильственная мобилизация на украине

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МОСКВА, 12 ноя – ПРАЙМ. Украинские военно-врачебные комиссии получили указание признавать всех военнообязанных граждан годными вне зависимости от состояния их здоровья, рассказала депутат Верховной рады, председатель временной следственной комиссии по вопросам расследования возможных фактов нарушения законодательства в минобороны и ВСУ Анна Скороход. "Нам неоднократно сами врачи говорили, и они негласно нам помогали в том, что у них есть указание, что все годны. А непригодные, то отдельная каста", - публикует заявление депутата агентство "Украинские новости". Ранее плененные украинские военные также признавались, что власти призывают граждан с имеющимися травмами и хроническими болезнями, которые вынуждены регулярно обновлять данные в военкоматах.

https://1prime.ru/20241112/snaryady-852771856.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

всу, военнообязанные, насильственная мобилизация на украине