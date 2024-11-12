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Вучич рассказал, что будет со странами, если США сократят поставки СПГ

Вучич рассказал, что будет со странами, если США сократят поставки СПГ - 12.11.2024, ПРАЙМ

Вучич рассказал, что будет со странами, если США сократят поставки СПГ

Потребляющие американский сжиженный природный газ (СПГ) государства будут вынуждены встать в очередь и просить природный газ у России, когда власти США сократят | 12.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-12T17:21+0300

2024-11-12T17:21+0300

2024-11-12T17:21+0300

энергетика

сербия

сша

спг

россия

поставки газа

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БЕЛГРАД, 12 ноя – ПРАЙМ. Потребляющие американский сжиженный природный газ (СПГ) государства будут вынуждены встать в очередь и просить природный газ у России, когда власти США сократят поставки СПГ. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич. Вучич участвует в 29 сессии Конференции ООН по изменению климата (COP29), проходящей в Баку c 11 по 22 ноября. Вучич в понедельник побеседовал с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и сообщил, что официальный Белград и Баку обсуждают совместное строительство газовой электростанции мощностью один гигаватт близ сербского города Ниш за 1,2-1,3 миллиарда евро. Вучич отметил, что никто в мире не знает, что делать с электроснабжением, так как через три-четыре года США перестанут экспортировать СПГ. Ведь им самим потребуется из-за большего потребления, ИИ и электрических батарей, пояснил он. "Тогда все станем в очередь, и те, кто запрещали российский газ, будут стоять в очереди к Москве и просить: верните нам поставки газа", — сказал Вучич сербским журналистам на полях форума. Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Сербии Марко Джуричем в Баку в начале сентября заявил, что Азербайджан планирует увеличить поставки газа в Сербию до одного миллиарда кубометров.

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сербия

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сербия, сша, спг, россия, поставки газа