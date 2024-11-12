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Рост ВВП России за три квартала 2024 года превысил четыре процента
Рост ВВП России за три квартала 2024 года превысил четыре процента - 12.11.2024, ПРАЙМ
Рост ВВП России за три квартала 2024 года превысил четыре процента
Рост ВВП России за три квартала текущего года превысил четыре процента. Об этом сообщил во вторник в ходе стратегической сессии "Единый план по достижению... | 12.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-12T14:58+0300
2024-11-12T14:58+0300
2024-11-12T15:09+0300
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экономика рф
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Рост ВВП России за три квартала текущего года превысил четыре процента. Об этом сообщил во вторник в ходе стратегической сессии "Единый план по достижению национальных целей развития на период до 2030 года" премьер-министр Михаил Мишустин.Он отметил, что несмотря на беспрецедентное давление в 2024 году, по динамике рост ВВП России значительно, а в ряде случаев и в разы, "превосходит тех, кто ввел против нас санкции". "По итогам трех кварталов рост у нас превысил 4%", — сказал он.Премьер добавил, что в ряде стран Европы речь идет практически о стагнации.Ранее Минэкономразвития оценивало рост ВВП РФ за 9 месяцев текущего года на уровне 4% в годовом выражении.
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россия, экономика рф, михаил мишустин
Экономика, РОССИЯ, экономика РФ, Михаил Мишустин
Рост ВВП России за три квартала 2024 года превысил четыре процента
Мишустин: рост ВВП России за три квартала текущего года превысил четыре процента
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Рост ВВП России за три квартала текущего года превысил четыре процента. Об этом сообщил во вторник в ходе стратегической сессии "Единый план по достижению национальных целей развития на период до 2030 года" премьер-министр Михаил Мишустин.
Он отметил, что несмотря на беспрецедентное давление в 2024 году, по динамике рост ВВП России значительно, а в ряде случаев и в разы, "превосходит тех, кто ввел против нас санкции".
"По итогам трех кварталов рост у нас превысил 4%", — сказал он.
Премьер добавил, что в ряде стран Европы речь идет практически о стагнации.
Ранее Минэкономразвития оценивало рост ВВП РФ за 9 месяцев текущего года на уровне 4% в годовом выражении.
В ЦБ спрогнозировали рост ВВП России в IV квартале