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Рост ВВП России за три квартала 2024 года превысил четыре процента

Рост ВВП России за три квартала 2024 года превысил четыре процента - 12.11.2024, ПРАЙМ

Рост ВВП России за три квартала 2024 года превысил четыре процента

Рост ВВП России за три квартала текущего года превысил четыре процента. Об этом сообщил во вторник в ходе стратегической сессии "Единый план по достижению... | 12.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-12T14:58+0300

2024-11-12T14:58+0300

2024-11-12T15:09+0300

экономика

россия

экономика рф

михаил мишустин

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Рост ВВП России за три квартала текущего года превысил четыре процента. Об этом сообщил во вторник в ходе стратегической сессии "Единый план по достижению национальных целей развития на период до 2030 года" премьер-министр Михаил Мишустин.Он отметил, что несмотря на беспрецедентное давление в 2024 году, по динамике рост ВВП России значительно, а в ряде случаев и в разы, "превосходит тех, кто ввел против нас санкции". "По итогам трех кварталов рост у нас превысил 4%", — сказал он.Премьер добавил, что в ряде стран Европы речь идет практически о стагнации.Ранее Минэкономразвития оценивало рост ВВП РФ за 9 месяцев текущего года на уровне 4% в годовом выражении.

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россия, экономика рф, михаил мишустин