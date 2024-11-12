https://1prime.ru/20241112/vyatkaavia-852776219.html

Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта "Вяткаавиа"

Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта "Вяткаавиа" - 12.11.2024, ПРАЙМ

Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта "Вяткаавиа"

Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта фирмы "Вяткаавиа", сообщили в ведомстве. | 12.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-12T19:11+0300

2024-11-12T19:11+0300

2024-11-12T19:19+0300

россия

росавиация

сертификат

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта фирмы "Вяткаавиа", сообщили в ведомстве. В конце октября в Даровском районе Кировской области санитарный вертолет Ми-2 компании "Вяткаавиа" потерпел катастрофу. При этом погибли находившиеся на борту пилот и три медика. Согласно сообщению "Росавиации", сертификат эксплуатанта кировской компании "Вяткаавиа" для осуществления авиационных работ был аннулирован. Отмечается, что решение об этом во вторник, 12 ноября, подписала начальник Приволжского МТУ Росавиации Людмила Пименова. По данным ведомства, поводом для этого стало заявление гендиректора "Вяткаавиа", который написал его в первый день выезда к эксплуатанту комиссии Росавиации". Ранее Ространснадзор завершил проверку "Вяткаавиа", при который был обнаружен ряд нарушений со стороны сотрудников компании в части обеспечения требований безопасности полетов.

https://1prime.ru/20241112/conviasa-852766169.html

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россия, росавиация, сертификат