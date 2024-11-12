Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта "Вяткаавиа" - 12.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241112/vyatkaavia-852776219.html
Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта "Вяткаавиа"
Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта "Вяткаавиа" - 12.11.2024, ПРАЙМ
Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта "Вяткаавиа"
Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта фирмы "Вяткаавиа", сообщили в ведомстве. | 12.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-12T19:11+0300
2024-11-12T19:19+0300
россия
росавиация
сертификат
https://cdnn.1prime.ru/img/84148/96/841489607_0:151:3105:1898_1920x0_80_0_0_43827e95a53edae567776fb9c9aa95cc.jpg
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта фирмы "Вяткаавиа", сообщили в ведомстве. В конце октября в Даровском районе Кировской области санитарный вертолет Ми-2 компании "Вяткаавиа" потерпел катастрофу. При этом погибли находившиеся на борту пилот и три медика. Согласно сообщению "Росавиации", сертификат эксплуатанта кировской компании "Вяткаавиа" для осуществления авиационных работ был аннулирован. Отмечается, что решение об этом во вторник, 12 ноября, подписала начальник Приволжского МТУ Росавиации Людмила Пименова. По данным ведомства, поводом для этого стало заявление гендиректора "Вяткаавиа", который написал его в первый день выезда к эксплуатанту комиссии Росавиации". Ранее Ространснадзор завершил проверку "Вяткаавиа", при который был обнаружен ряд нарушений со стороны сотрудников компании в части обеспечения требований безопасности полетов.
https://1prime.ru/20241112/conviasa-852766169.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84148/96/841489607_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_a0eb93030998b0f0a85a1d0d85b59b31.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, росавиация, сертификат
РОССИЯ, Росавиация, сертификат
19:11 12.11.2024 (обновлено: 19:19 12.11.2024)
 
Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта "Вяткаавиа"

Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта кировской компании "Вяткаавиа"

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкРосавиация
Росавиация - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта фирмы "Вяткаавиа", сообщили в ведомстве.
В конце октября в Даровском районе Кировской области санитарный вертолет Ми-2 компании "Вяткаавиа" потерпел катастрофу. При этом погибли находившиеся на борту пилот и три медика.
Согласно сообщению "Росавиации", сертификат эксплуатанта кировской компании "Вяткаавиа" для осуществления авиационных работ был аннулирован. Отмечается, что решение об этом во вторник, 12 ноября, подписала начальник Приволжского МТУ Росавиации Людмила Пименова.
По данным ведомства, поводом для этого стало заявление гендиректора "Вяткаавиа", который написал его в первый день выезда к эксплуатанту комиссии Росавиации".
Ранее Ространснадзор завершил проверку "Вяткаавиа", при который был обнаружен ряд нарушений со стороны сотрудников компании в части обеспечения требований безопасности полетов.
Самолет - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2024
Россия готова разрешить венесуэльской Conviasa транзитные посадки
15:24
 
РОССИЯРосавиациясертификат
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала