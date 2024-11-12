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В ТПП предложили нарастить импорт яблок из стран БРИКС - 12.11.2024, ПРАЙМ
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В ТПП предложили нарастить импорт яблок из стран БРИКС
В ТПП предложили нарастить импорт яблок из стран БРИКС - 12.11.2024, ПРАЙМ
В ТПП предложили нарастить импорт яблок из стран БРИКС
Россия имеет возможность нарастить поставки яблок из дружественных стран, в том числе БРИКС, что позволит решить вопрос с дефицитом этих фруктов, однако нужны... | 12.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-12T16:30+0300
2024-11-12T16:30+0300
яблоки
брикс
тпп
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Россия имеет возможность нарастить поставки яблок из дружественных стран, в том числе БРИКС, что позволит решить вопрос с дефицитом этих фруктов, однако нужны меры, чтобы не допустить скачка цен на них, заявил РИА Новости президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин. Накануне глава Северной Осетии Сергей Меняйло на встрече с президентом Владимиром Путиным рассказал ему о самом большом яблоневом саде на Юге России, его площадь составляет полторы тысячи гектаров. На что российский лидер заметил, что дефицит яблок сохраняется, стране есть куда развиваться в этом направлении. В августе глава Минсельхоза Оксана Лут докладывала президенту, что в 2023 году самообеспеченность России по яблокам составила 87%, а к 2028 году этот показатель должен быть доведен до 100%. "Майские заморозки привели к снижению урожая яблок в центральных регионах страны. Однако сложившийся дефицит может быть компенсирован импортом из дружественных стран, в том числе Азербайджана, Узбекистана, Турции, Сербии, а также из ряда стран БРИКС, таких как Китай и Южная Африка", – сказал Катырин. По его словам, главные поставщики этих фруктов на российский рынок уже нарастили их экспорт, так, к примеру поставки яблок в Россию из Китая в январе-июле текущего года выросли в 2,9 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составили 22,2 тысячи тонн. "Потенциал для наращивания импорта из дружественных стран имеется. Но одновременно с этим необходимо принять меры для недопущения скачков цен на эти фрукты", – добавил Катырин.
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яблоки, брикс, тпп
яблоки, БРИКС, ТПП
16:30 12.11.2024
 
В ТПП предложили нарастить импорт яблок из стран БРИКС

Катырин: ТПП РФ предлагает нарастить импорт яблок из дружественных стран

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЯблоки
Яблоки - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Россия имеет возможность нарастить поставки яблок из дружественных стран, в том числе БРИКС, что позволит решить вопрос с дефицитом этих фруктов, однако нужны меры, чтобы не допустить скачка цен на них, заявил РИА Новости президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин.
Накануне глава Северной Осетии Сергей Меняйло на встрече с президентом Владимиром Путиным рассказал ему о самом большом яблоневом саде на Юге России, его площадь составляет полторы тысячи гектаров. На что российский лидер заметил, что дефицит яблок сохраняется, стране есть куда развиваться в этом направлении. В августе глава Минсельхоза Оксана Лут докладывала президенту, что в 2023 году самообеспеченность России по яблокам составила 87%, а к 2028 году этот показатель должен быть доведен до 100%.
"Майские заморозки привели к снижению урожая яблок в центральных регионах страны. Однако сложившийся дефицит может быть компенсирован импортом из дружественных стран, в том числе Азербайджана, Узбекистана, Турции, Сербии, а также из ряда стран БРИКС, таких как Китай и Южная Африка", – сказал Катырин.
По его словам, главные поставщики этих фруктов на российский рынок уже нарастили их экспорт, так, к примеру поставки яблок в Россию из Китая в январе-июле текущего года выросли в 2,9 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составили 22,2 тысячи тонн.
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11:24
"Потенциал для наращивания импорта из дружественных стран имеется. Но одновременно с этим необходимо принять меры для недопущения скачков цен на эти фрукты", – добавил Катырин.
 
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